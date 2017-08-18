Bakan Albayrak: Türkiye adım adım büyüyor

İstanbul'da Ülke-Bölge Çalışmaları Uzmanlığı alanında öğrenim gören öğrencilere hitap eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin on yıllardır süren hastalığına dikkat çekti. "Bişey olmaz ki bizden, geri kalmışız, eğitimsiziz, cahiliz... Yok öyle bir şey! Dünyaya medeniyet, tarih ve bilim öğretmiş bir millet olarak, bir dinin mensupları olarak böyle bir ithamı, hastalığı bünyemize bırakın sokmayı, etrafımızda dolaştırmayacağız' dedi

NİYE YAPAMAYALIM

Albayrak konuşmasında,"Türkiye'de biz yapamayız edemeyiz hastalığı var. Niye yapamayalım? Dünyaya medeniyet öğreten bir millet olarak bu hastalığı terk edeceğiz. İlim neredeyse en iyisini, en güzelini öğrenip ülkemizde uygulayacağız."sözleriyle Türkiye'nin bundan sonra gelişmesine kimsenin engel olamayacağını belirtti.

BİRİLERİ ÇILDIRSA DA TÜRKİYE HER GÜN ADIM ADIM BÜYÜYOR

"Türkiye'nin ihracatı 30 milyar dolarlardan 150 milyar dolarlara çıktı" diyen Albayrak, "Dünyada Türkiye olarak ekonomik ve siyasi ilişkileri büyüteceğiz. Benim için en önemli bakanlık, Enerji Bakanlığı'dır. Kimse sorumluluğunu unutmadan çalışırsa ülkemizi daha ileriye taşırız. Birileri çıldırsa da Türkiye her gün adım adım büyüyor. Dev projeleri yapamıyoruz demişlerdi, hani? Hepsini yapıyoruz, yapacağız. Kendi kendimizi en iyi şekilde yetiştirmek ile mükellefiz." dedi.