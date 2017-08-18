TMO, fındığı 10.5 liradan satın alacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
, fındık alım fiyatlarını açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO
), 2017 ürünü Giresun kalite fındık için 10.5 lira, Levant kalite fındık için 10 lira fiyatla pazartesiden itibaren alıma başlayacak. TMO'nun yaklaşık 6 bin ton fındık alımı yapması bekleniyor.
Alım fiyatının 13.5 lira olmasını bekleyen üreticiler, TMO'nun kararının firmaların yarattığı tekeli kıracağını belirtse de fiyatın maliyeti kurtarmayacağını iddia etti. Bakan Fakıbaba ise "Üretici fındığını satmakta acele etmesin, piyasayı takibe alsın" açıklamasıyla alım fiyatının önümüzdeki dönemde artabileceği sinyalini verdi. İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı
Ali Haydar Gören, "Önümüzü görmek açısından bakanlığın alım yapması önemliydi. Açıklanan rakamlar dünya ile rekabet edebileceğimizi gösteriyor" dedi.
FİRMA TEKELİNİ KIRACAK
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan ise açıklanan fiyatların üreticiyi memnun ettiğini bu şekilde piyasayı manipüle eden 4-5 firmanın tekelinin kırıldığını söyledi. Karan, "Üretici biliyor ki malını en kötü 10 liradan TMO alacak. Ancak beklediğimiz rakam 13.5 lira. Fiyatın artmasını bekliyoruz" dedi.
FİYATI BELİRLEYEN PİYASA OLMALI
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç, fındıkta fiyatı belirleyenin piyasa olması gerektiğini söyledi. "2009'dan bu yana arztalep dengesinin sektörün ve ülkenin yararına olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Devlet tarafından fiyat belirlenmesinin sektörün ve Türk fındığının menfaatine olduğunu düşünmüyorum" diyen Sevinç, yine de devletin aldığı kararı saygıyla karşıladıklarını, çalışmalarına da buna göre devam edeceklerini kaydetti.
YILBAŞINDA 9 LİRAYA KADAR DÜŞMÜŞTÜ
Dünya fındık pazarının yüzde 70'ini elinde bulunduran ve üretiminin yüzde 80'ini ihraç eden Türkiye'de, fındıktan 2 milyar doların üzerinde ihracat geliri elde ediliyor. Geçen yıl eylülde serbest piyasada 12-14 TL'den satılan fındık, bu yıl 9 TL'ye kadar düşmüştü. Rekoltenin bu yıl külleme ve güneş yanığından dolayı 650-700 bin ton civarında olması öngörülüyor. Geçen yıl 10.5 liradan 6 bin ton alım yapan TMO bu yıl da benzer oranlarda alım yapacak.