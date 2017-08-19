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'dan çok kritik Türk Akımı açıklaması!

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 19.8.2017 13:39 Güncelleme Tarihi: 19.8.2017 13:40
Rusya'dan çok kritik Türk Akımı açıklaması!

Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak, "'nin, Avrupa doğalgaz piyasasında avantaj yakalamak için 'ya karşı yeni yaptırımları yürürlüğe koyduğunu düşünüyorum. Bu nedenle 'nin geleceğinde de herhangi bir risk öngörmüyoruz. Türk Akımı Projesi, tarafların ilgisi olduğu sürece belirlenen takvim doğrultusunda inşa edilecek" dedi.

Novak, 'nın partner ülke olarak yer aldığı 86. İzmir Enternasyonal Fuarı'na ve Türkiye- İş Forumu'na katılmak için geldiği İzmir'de AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve arasında yaşanan uçak krizinden sonraki ikili ticareti eskisinden daha iyi bir seviyeye taşımak istediklerini vurgulayan Novak, "Bu yılın ilk yarısında bile geçen seneye kıyasla ticaret hacmimiz yüzde 30 arttı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı 'in iki ülke arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefi bulunduğunu anımsatan Novak, bunu sadece enerji sektöründe değil yüksek teknoloji ürünler, tarım, ulaştırma ve diğer birçok alanda genişletmek istediklerini dile getirdi.

"DOMATES TEKLİFİNİ YAKINDA HAZIRLAYACAĞIZ"

Rusya'nın Türk domatesine uyguladığı ithalat kısıtlaması konusunda taraflar arasında görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Novak, "Bu konuda bir eylem planı hazırlıyoruz. Mevsimsel gelişmeleri de göz önünde bulundurarak Türkiye'den domates ithalatını değerlendiriyoruz. Bu konudaki teklifimizi yakın zamanda hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

TÜRK AKIMI VE AKKUYU PROJELERİ

'ın başkan seçilmesinden sonraki süreçte 'nin Rusya'ya karşı tutumunu ve bir süre önce Kongre tarafından onaylanan ve yasalaşan Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları da değerlendiren Novak, "Bu yaptırımların, 'li üreticilerin ve ABD doğalgazının bize karşı Avrupa'da daha rahat rekabet edebilmesi için uygulandığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Avrupa'nın Türk Akımı ve Kuzey Akım 2 gibi doğalgaz projelerine büyük ilgi duyduğuna işaret eden Novak, bu projelerin Avrupa'nın enerji arz güvenliğini ve tedarik çeşitliliğini artıracağına işaret etti.

Novak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD'nin, Avrupa doğalgaz piyasasında avantaj yakalamak için Rusya'ya karşı yeni yaptırımları yürürlüğe koyduğunu düşünüyorum. Bu nedenle 'nin geleceğinde risk öngörmüyoruz. Türk Akımı Projesi, tarafların ilgisi olduğu sürece belirlenen takvim doğrultusunda inşa edilecek. Türk Akımı Projesi'nde Karadeniz'in altına 170 kilometre civarında boru döşenmiş durumda."

Novak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde son lisansların alınması için çalışmaların devam ettiğini de hatırlattı. Bu yılın sonuna kadar gerekli tüm izinleri almayı umut ettiklerinin altını çizen Novak, "Böylelikle 2018'in başlarında inşaata başlayacağız. İlk ünitenin yapımını tamamladıktan sonra santrali Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı olan 2023'te devreye almayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

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Rusya'dan çok kritik Türk Akımı açıklaması!
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