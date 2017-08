Tarihimizde böyle ihanet yok

BUGÜN NELER OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak , firar eden Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ ) elemanlarına sert çıkarak, "Bu ihanet yapısı şu an itibarıyla artık dünyanın dört bir yerinde. Bu ülkeyi, bu milleti, bu dini karalamak için, ihanet etmek için iğrenç bir diaspora network'ü ile her gün zehrini ve ihanetini yurtdışında da akıtıyor. Yurtdışında hainliklerine devam ediyorlar. Ben zor sabrediyorum. Şahsen dışarıda görsem boğazlamamak için kendimi zor tutardım" dedi.Eğitimleri için yurtdışına burslu olarak gönderilen öğrencilere yönelik İstanbul'da düzenlenen çalışma toplantılarının son gününde kapanış konuşmasını yapan Albayrak, 15 Temmuz 'da şehit olan bakanlık çalışanlarından Cuma Dağ'ın eşinin anlattıklarını gençlerle paylaştı. Albayrak, şöyle konuştu: "Tarih boyunca hiçbir düşman kuvveti istila ettiği bir toprakta sivil insanlara böyle büyük bir zulüm yapmadı. Bin yıllık tarihimizde böyle bir ihanet olmadı. Kaçaklar, vatansızlar, hainler ama çok normal bir şekilde yaşıyorlar. Sabırlı olmak lazım, gördüğün yerde boğmamak için... Ama beyinleri öyle yıkanmış ki, sözde inandıkları kutsal davada, ne üdüğü belirsiz bir ihanet şebekesi ve onun başındaki terörist başıyla kendilerini kandırmaya devam ediyorlar. Kolay değil tabii, kutsal diye bir şeye ömrünü vakfetmişsin, bir bakmışsın ki bu yapı çökmüş. Bunun boş olduğunun ortaya çıkması şerefli ve haysiyetli bir insanın intiharını doğurur. Onlarda o da yok."Bakan Albayrak, tarihi günlerden geçildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Dün Barcelona, birkaç hafta önce Paris, Londra, Türkiye... ABD'de neler oluyor görüyorsunuz... 21. yüzyıl, birçok sosyal bilimcinin teşhis ve tespitinden öte, çok hızlı, travmatik ve büyük yarılmalara gebe bir süreçle başladı. Dünya büyük bir güç ve zenginlik kayması yaşıyor. Bu kayma 500 yıldır ekosistemi elinde tutan Batı medeniyetinin artık yavaş yavaş Doğu'ya kaymaya başladığı bir resmi gözümüzün önüne koyuyor." Gelecek 10-20 yıl içinde sadece Çin ve Hindistan'ın GSMH'sinin G7 ülkelerinin toplamını geçeceğini belirten Albayrak, bursiyerlere bu iki ülkeye önem vermelerini istedi. Albayrak, "Şahsi kanaatim, önümüzdeki 10 yıl içinde çok büyük bir ekonomik çarpışma ile karşı karşıyayız. Bu bir siyasi, askeri çarpışma ve çatışmayı doğurur mu? İnşallah doğurmaz" dedi. Albayrak, 21. yüzyılın zor bir yüzyıl olacağını da söyledi.Bakanlık bünyesinde yaptıkları çalışmalar hakkında da bursiyerlere bilgi veren Albayrak, şunları kaydetti: "Milli ve yerli enerji politikaları oluşturuyoruz. Alın terinin ötesinde akıl terini de akıttığı sürece bu ülkenin, bu milletin sırtı yere gelmez. Birileri çıldırsa da Türkiye her geçen daha da güçleniyor. Bu ülkenin sizlerden, bizlerden çok büyük beklentisi var. Hele de 15 Temmuz'dan sonra... Kim ne derse desin, kim ne zihin okumaya çalışırsa çalışsın, kim neyi üzerimize yapıştırmaya çalışırsa çalışsın, dere akar yatağını bulur. Eninde sonunda hak kazanır, doğruluk kazanır."