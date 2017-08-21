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alacaklar dikkat! ne kadar? ne kadar? (21 Ağustos )

Giriş Tarihi: 21.8.2017 09:29 Güncelleme Tarihi: 21.8.2017 09:31
Altın alacaklar dikkat! Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? (21 Ağustos altın fiyatları)

21 Ağustos fiyatlarındaki son durumu altın alma düşüncesi olan vatandaşlarımıza özel olarak hazırladık. ne kadar? ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? gibi sorularınızın yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz. Altın haftanın ilk günü olan 21 Ağustos Pazartesi gününe nasıl başladı? Gram altın kaç lira? İşte 21 Ağustos

Yaz aylarının gelmesiye birlikte düğünler, nişanlar ve sünnet törenleri gibi özel günler giderek arttı. Vatandaşlarımız arasında da en değerli hediyelik eşya olarak nitelendirilen ın fiyatı ve gidişatı merak ediliyor. Yatırımcılar dışında vatandaşlar da altının durumunu yakından takip ediyor. 'da ise kaç liradan işlem görüyor? İşte altın ne kadar? Gram altın ne kada? ne kadar? gibi soruların yanıtları...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 232,5147

SATIŞ: 237,7841

GRAM ALTIN

ALIŞ: 145,3292

SATIŞ: 145,3796

YARIM ALTIN

ALIŞ: 463,5762

SATIŞ: 475,5682

TAM ALTIN

ALIŞ: 930,0589

SATIŞ: 948,2277

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 962,0000

SATIŞ: 972,0000

ONS

ALIŞ: 1.285,4300

SATIŞ: 1.285,6800

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Altın alacaklar dikkat! Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? (21 Ağustos altın fiyatları)
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