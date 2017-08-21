Altın alacaklar dikkat! Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? (21 Ağustos altın fiyatları)

Yaz aylarının gelmesiye birlikte düğünler, nişanlar ve sünnet törenleri gibi özel günler giderek arttı. Vatandaşlarımız arasında da en değerli hediyelik eşya olarak nitelendirilen altının fiyatı ve gidişatı merak ediliyor. Yatırımcılar dışında vatandaşlar da altının durumunu yakından takip ediyor. Kapalıçarşı'da ise gram altın kaç liradan işlem görüyor? İşte altın ne kadar? Gram altın ne kada? Çeyrek altın ne kadar? gibi soruların yanıtları...
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 232,5147
SATIŞ: 237,7841
GRAM ALTIN
ALIŞ: 145,3292
SATIŞ: 145,3796
YARIM ALTIN
ALIŞ: 463,5762
SATIŞ: 475,5682
TAM ALTIN
ALIŞ: 930,0589
SATIŞ: 948,2277
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 962,0000
SATIŞ: 972,0000
ONS
ALIŞ: 1.285,4300
SATIŞ: 1.285,6800