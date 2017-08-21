Başbakan Yıldırım'dan yüzde 7'yi aşan büyüme tahmini

Orta Vadeli Program'a göre GSYH'de 2017 yılında yüzde 4.4, 2018'de ise yüzde 5 büyüme öngörülüyor. Türkiye ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5'lik büyüme gerçekleştirmişti.

Yıldırım Singapur'da, Türk-Singapur İş Forumu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türk ekonomisinin önü açıktır ilk çeyrekte gerçekleşen yüzde beşlik büyüme sonrasında, yılın ikinci çeyreğinde yüzde yedi veya üzerinde büyüme bekliyoruz. Bundan sonraki on yıllarda en istikrarlı ülke Türkiye olacak" dedi.

Suriye ve Irak'ın imar edilmesi için önlerinde büyük imkanlar olduğunu ve bu faaliyetleri Türkiye ile Singapur'un ortak gerçekleştirebileceğini de dile getiren Yıldırım şunları söyledi:

"Singapur güçlü finans kaynaklarına sahip. Tecrübe de var. Türk müteahhitleri dünyada yüklendikleri işler bakımından Çin'den sonra geliyor. Tecrübe, finansal imkanlarla bir araya gelince pekala çok güzel işler başarılabilir."