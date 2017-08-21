Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'ndan flaş memur zammı açıklaması

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 4. dönem toplu görüşmelerinde yasal süre bugün sona eriyor. Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisi, 2018 ve 2019 yıllarında mali ve sosyal haklarının belirleneceği 4. dönem toplu görüşmelerine odaklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu memur zammı ile ilgili açıklama yaptı

Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamalarından satır başları;

-Kamu işveren heyeti olarak 2018 yılı ilk 6 ay için yüzde 3,5, ikinci 6 ay için yüzde 3,5. 2019 yılı ilk 6 ay için yüzde 4 ikinci 6 ay için yüzde 5 olarak revize ettik.

-Bu son teklifimizi hükümet olarak memur ve memur sendikalarına sunmuş bulunuyoruz

BAKANLIK TEKLİF SUNMUŞ SENDİKALAR BEĞENMEMİŞTİ

1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde, sendikalar tekliflerini sundu. Sendikaların teklifini değerlendiren hükümet ise 14 Ağustos'ta 2018 ve 2019 yıllarının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için yüzde 3'er zam ile enflasyon farkından oluşan teklifte bulundu. Aradan geçen sürede anlaşamayan tarafların, yasal olarak bugün sona erecek görüşme süreci kapsamında bir araya gelmesi bekleniyor. Hükümet ile memur sendikalarının zam oranında bugün de anlaşamaması halinde zam oranı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenecek.

MEMUR-SEN 10+6 İSTİYOR

Memur-Sen, 2018 ve 2019 yılları için üç alternatifli teklifte bulundu. İlk teklifte, 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam öngörülüyor. İkinci teklifte, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor. 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere de taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam isteniyor. Üçüncü teklif ise 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içeriyor.

KAMU-SEN'İN TEKLİFİ

Türkiye Kamu-Sen ise 2018'de seyyanen net 150 lira, yüzde 10+10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3'lük zam ile 2019'da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8 artış ile yüzde 3 ekonomik büyüme ve refah payı artışı teklifinde bulundu. 2016 ile 2017'yi kapsayan 3. dönem toplu sözleşmeyle, kamu çalışanlarına geçen yıl için yüzde 6+5, bu sene için ise 3+4 zam yapılmıştı.