Turkcell 5G’nin kapısını araladı

Yaşam alanlarımız her geçen gün biraz daha "bağlantılı" hale gelirken, Turkcell'in mobil altyapısı milyarlarca cihazın birbirine bağlanacağı bir dünya için şimdiden hazır. Bir yandan 4.5G altyapısına yatırım yapmaya devam eden Turkcell, bir yandan da 4.5G şebekelerde yeni nesil inovatif uygulamaların kullanımı için gerekli olan NB IOT (Dar Bant-Nesnelerin İnterneti) desteğini Türkiye'de ilk kez hizmete açan ilk operatör oldu. Dar Bant teknolojisi, insanların yanı sıra nesnelerin de internet üzerinden birbirleriyle haberleşmelerini ifade eden IoT (Internet of Things/Nesnelerin İnterneti) teknolojilerinin bir üst halkası olarak tanımlanıyor. Dar Bant teknolojisi sayesinde akıllı şehirlerde değerleri ölçen sensörler, 4.5G'nin sağladığı düşük gecikme süreleriyle ölçüm sonuçlarını sürekli platforma aktaracak. Sensörler ile toplanıp 4.5G şebekesi ile bulut üzerine iletilen veriler büyük veri analizi ile anlamlı ve faydalı bilgilere dönüşerek sürdürülebilir şehir ortamının sağlanmasına katkı sağlayacak.

"ŞEBEKEMİZİ EN YENİ TEKNOLOJİLERLE DESTEKLEYİP TEKNOLOJİDE ÖNCÜ OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

En yeni teknolojileri müşterilerine sunmak için aralıksız çalıştıklarının altını çizen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "4.5G'nin devreye girmesiyle birlikte yeni teknolojilerin de hızla hayatımıza girdiğini görüyoruz. Bu yeni teknolojilerin en önemlilerinden biri de Dar Bant - Nesnelerin İnterneti (NarrowBand-IoT). Akıllı şehir uygulamalarının yanı sıra birçok sektörde yenilikçi çözümleri mümkün kılacak olan Dar Bant - Nesnelerin İnterneti ile yakın gelecekte milyarlarca cihaz birbirleriyle haberleşecek. Hatta 2025 yılında bu teknolojinin yaratacağı ekonomik değerin 3 trilyon doları aşması bekleniyor. Böylesine büyük bir hacim yaratacak teknolojiyi sunmanız için çok güçlü bir 4.5G altyapısına sahip olmanız gerekli. Türkiye'de, rakiplerimizden farklı olarak 4.5G'de sahip olduğumuz frekansların sağladığı avantaj ve geniş kapsamımız sayesinde Dar Bant - Nesnelerin İnterneti teknolojisinde de en iyi hizmeti biz sunuyoruz. Türkiye'nin Turkcell'i olarak ülkemizi en yeni teknolojilerle buluşturmak sürekli araştırma ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Turkcell'in 4.5G şebekesinde hayata geçen bu yeni teknoloji sayesinde makineler hızlı ve efektif biçimde birbirleriyle iletişime geçerek şehirlerde yaşamı daha kolay ve akıllı hale getiriyor. Örneğin otopark sorunu olan kalabalık şehirlerde kullanılacak bu yeni teknoloji sayesinde hızla iletişim kuran sensörler ile otoparklarda önceden yer rezerve edilerek zamandan ve yakıttan tasarruf sağlanabiliyor. Yine aynı şekilde çöp konteynerlerine yerleştirilecek sensörler sayesinde de çöplerin doluluk oranına göre çöpler artık zamanında toplanabiliyor. Akıllı sayaçlarla da su ve gaz seviyelerinin uzaktan takibi çok daha kolaylaşıyor.

Öte yandan bu teknoloji tarım, hayvancılık sektörüne de yeni bir soluk getiriyor. Nem ölçümüne göre tarım alanlarının otomatik sulanmasıyla verimin artışı sağlanırken, hayvancılık alanında da takip uygulamaları daha efektif ve kolay hale geliyor. Bu yeni teknoloji bir yandan kurumlara katkı sağlayarak iş yapış biçimlerini kolaylaştırırken diğer yandan da insan sağlığının takibi konusunda da büyük kolaylık getiriyor. Bu sayede vücut sensörleriyle bireysel sağlık ve spor aktivitelerinin takibi kolaylaşarak gerekli müdahalelerin zamanında yapılması sağlanıyor.