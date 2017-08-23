Başbakan Yıldırım'dam 550 milyar dolarlık hamle!

AB ile Gümrük Birliği başta olmak üzere çeşitli krizlerin yaşandığı, Türkiye'nin "Şangay Beşlisi"ne yönelmesinin tartışıldığı bir dönemde Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile ilişkilerin geliştirilmeye çalışılması da yeni bir pazar olarak değerlendiriliyor. ASEAN, ay başında Türkiye'yi 'Sektör ve Diyalog Grubu'na aldı. Türkiye örgütle ilişkilerini artırmak istiyor. Başbakan Yıldırım'ın bu konuda Ekonomi Bakanlığı'na talimat verdiği ve ilişkilerin daha da sıklaştırılmasını istediği öğrenildi.

ŞİRKETLERİ TÜRKİYE'YE YATIRIMA DAVET ETTİ

Toplantıda Başbakan Yıldırım'ın işadamlarını yatırıma davet ettiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, toplantıda Singapur'daki yatırımcılar Türkiye'yle ilgili güvenlik konularında sorular sordu. Başbakan da güvenlik konusunda teminat vererek işadamlarına "Türkiye en az Avrupa ülkeleri kadar güvenli" dedi

2 TRİLYON DOLAR

5 ülkenin kurduğu bugün 9 ülkenin üye olduğu ASEAN'ın ticaret hacmi 2 trilyon dolar.



YILDIRIM SİNGAPUR'DA YÜRÜYÜŞE ÇIKTI

Başbakan Yıldırım, önceki akşam Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong tarafından Istana Sarayı'nda verilen akşam yemeğinin ardından konakladığı otelde dinlendikten sonra spor kıyafetleriyle yürümeye çıktı. Yürüyüş sırasında temaslarını değerlendiren Yıldırım, "Türkiye'ye karşı yoğun ilgi var. Bizi öncelikli ortaklık yapılacak ülke olarak görüyorlar" dedi. "Singapur'u beğendiniz mi?" sorusu üzerine de Yıldırım, "Görüyorsunuz Singapur'u,Türkiye'de çalışarak terleniyor, burada çalışmadan terleniyor" esprisi yaptı.