Dolar son 2 ayın en düşük seviyesinde dalgalanıyor

Bankacılar bugün iç piyasada TÜİK'in açıklayacağı tüketici güven endeksi verisini, dış piyasada ise Euro bölgesi ve ABD ekonomilerine ilişkin öncü imalat ve hizmetler PMI verilerini izleyecekler. Verilerin piyasalarda büyük bir değişim yaratması öngörülmezken piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Perşembe ve Cuma günü Jackson Hole'de düzenleyeceği yıllık sempozyuma çevrilmiş durumda.

Her ne kadar Avrupa ve ABD merkez bankası başkanlarının para politikasına ilişkin güçlü bir sinyal vermesi beklenmese de, açıklamalar yakından takip edilecek.

Uzmanlar, Fed yetkilileri arasında düşük enflasyon endişelerinin yaygın olduğunu gösteren tutanakların ardından Yellen'in piyasalara yön verecek bir açıklama yapmasının beklenmediğini belirtiyorlar. ECB Başkanı Mario Draghi ise konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre, para politikası hakkında yeni mesajı vermeyecek.

Yaklaşık bir aydır 3.50-3.55 bandında sıkışık bir seyir izleyen Dolar/TL hafta başında 27 Haziran'dan bu yana en düşük olan 3.4920'ye kadar geriledi. Analistler 3.50 civarının genel olarak lokaller açısından alım fırsatı olarak görüldüğünü, dolayısıyla bu seviyenin altında kalıcılığın çok da kolay olmadığını belirtiyor.

Dün günü 3.4950 civarında tamamlayan Dolar/TL bu sabah da güne anlamlı bir değişim göstermeyerek saat 08:50'de 3.4977 seviyesinde işlem görüyor. Sepet bazında TL 3.8043-3.8068, Euro/TL ise 4.1116-4.1146 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda ise dolar ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD hükümetinin çalışmalarını askıya alarak tüm zorunlu olmayan federal hizmetleri kapatması hakkındaki açıklamalarının ardından dalgalı bir seyir izliyor. ABD'nin Phoneix kentinde destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada Trump, ABD-Meksika sınırına duvar örme vaadine atıfta bulunarak "Kamu çalışmalarını askıya almak zorunda kalsak bile bu duvarı inşa edeceğiz" dedi.

Dolar başlıca altı para biriminden oluşan sepet karşısında dün yüzde 0.5 değer kazandıktan sonra bugün 93.5 civarında seyrediyor. Tahvil bono piyasasında 10 yıllık eski gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.63 seviyesinde gerçekleşirken, valörde son işlem yüzde 10.62 oldu. Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.67 seviyesinde gerçekleşirken, valörde son işlem yüzde 11.71 oldu.