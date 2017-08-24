Araç sahiplerine uyarı! Bunu yapmayan muayeneden geçemeyecek

TÜVTÜRK'ün araç muayene hizmeti sırasında yaptığı incelemeleri belirleyen kusur tablosu güncellendi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni kusur tablosu 3 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

TÜVTÜRK, muayene hizmetinin daha hızlı ve sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi amacıyla araç sahiplerini yeni kusurlar konusunda uyardı.

Buna göre, sürücünün görüş alanındaki cam hasarları, standart dışı basılan plakalar ve vida, boya, yansıtıcı folyo vb nedeniyle rakam ve harfleri elektronik denetleme sistemleri tarafından okunamayan plakalar ağır kusurlu olarak değerlendiriliyor. Bu araçlar, araç muayenesinden kalıyor.

TÜVTÜRK, yeni kusur tablosuyla ilgili araç sahiplerinin daha iyi bilgilenmesi için en çok sorulan 4 soruyu da cevapladı.