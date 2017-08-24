ANA SAYFA
SPOR
FUTBOL
Portekiz'in kadrosu belli oldu
Galatasaray'da Nazifoğlu disipline sevk edildi
Premier Lig transfere para saçtı
BASKETBOL
Hollingsvorth imzayı attı
Trabzonspor'dan iki transfer birden
"Bütçemizin çok düşük olduğunu düşünmüyorum"
TÜM SPORLAR
"Cumhurbaşkanımızın tebrik etmesi beni çok sevindirdi"
İlklerin güreşçisi Yasemin Adar
Almanya'dan büyük skandal! Şampiyonu unuttular...
TRANSFER
Premier Lig transfere para saçtı
İşte Ibrahimoic'in yeni takımı
Trabzonspor'a Waris piyangosu!
SPOR MAGAZİN
Roberto Carlos'a hapis cezası!
Süper Lig, FIFA 2018'de yer alacak
Derbiye ne kadar var?
YAZARLAR
TÜM
SPOR HABERLERİ
MAGAZİN
GÜNAYDIN
Murat Başoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (24.08.2017)
Hacı Sabancı'nın büyük değişimi
Erhan Yazıcıoğlu: Bana atılacak kazık değildi, çok utandım!
TÜM
GÜNAYDIN HABERLERİ
SON DAKİKA
FLAŞ HABER
Fakıbaba'dan flaş 'fındık fiyatı' açıklaması
Borsada yabancı takas oranı Gezi provokasyonu öncesine döndü
Portekiz'in kadrosu belli oldu
Zekeriya Kuzu'dan "Menfeze serin olduğu için girdik" savunması
TÜM
SON DAKİKA HABERLERİ
GÜNDEM
Zekeriya Kuzu'dan "Menfeze serin olduğu için girdik" savunması
AK Parti İstanbul teşkilatları 15 Temmuz davaları izlemeye devam ediyor
TİKA'nın gönüllü elçileri Afrika'da umut ışığı oldu
Jandarma’dan dev operasyon: Poşetlerde 47 Sigsauer bulundu!
TÜM
GÜNDEM HABERLERİ
EKONOMİ
Borsada yabancı takas oranı Gezi provokasyonu öncesine döndü
Bakan Albayrak, Rusya'da nükleer enerji eğitimi alan gençlerle bir araya geldi
İstanbul'da kişi başı konaklama fiyatları düşüşte
Son dakika: Bayram tatili öncesi otobüs biletleri tükendi
TÜM
EKONOMİ HABERLERİ
YAŞAM
Hacı adaylarının zorlu Hira yolculuğu
Muğla'da orman yangını
Ankara'daki otobüs faciasında ölü sayısı yükseldi
Öğrencisiyle basılan Türk öğretmene rekor ceza!
TÜM
YAŞAM HABERLERİ
DÜNYA
'Maymuna benziyorsun' diyorlar! 'Gülüyorum'
Ukrayna'da bağımsızlık kutlamalarında patlama
Lavrov'dan flaş ABD açıklaması: Orası çıkmaz sokak
Macron'a 26 bin avroluk makyaj faturası
TÜM
DÜNYA HABERLERİ
YAZARLAR
GALERİ
TİKA'nın gönüllü elçileri Afrika'da umut ışığı oldu
'Maymuna benziyorsun' diyorlar! 'Gülüyorum'
Hacı adaylarının zorlu Hira yolculuğu
İşte 2017'nin en popüler akıllı telefonu
TÜM
GALERİLER
SABAH TV
HABER
ÖSYM Başkanı Ömer Demir İstifa Etti
Bu adam burada ne yapıyor?
Takı kavgasında 1 kişi bıçaklandı
SPOR
Demba Ba'dan Eskişehirspor tezahüratı
Şampiyon olduğu sırada evlilik teklifi aldı
Yasemin Adar’dan tarihte bir ilk!
SAĞLIK
O uygulama sizi sağır bırakıp felç edebilir!
30’lu yaşlarda kalp sağlığı
Hormonlar sağlığımızı nasıl etkiliyor?
KOMİK
Annesinin sesini duymaya tahammülü olmayan bebek!
Ebeveynlerinin 'yolda top oynamamalısın' sözünü dikkate alan ufaklık
Vatandaşın Japonya'daki teknolojik tuvalette yaşadıkları olay oldu!
TÜM
VİDEOLAR
Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haber
Gündem
Seçim
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
İndeks
Sitene Ekle
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Piyasalar
Borsa
Emlak
İşte İnsan
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Hayatın İçinden
Yaşam
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Moda
Otomobil
Eğitim
Sınav Merkezi
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Ramazan
Yol Durumu
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Sinema
Medya
Astroloji
Oyun
Bulmaca
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kırgın Çiçekler
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Aşk ve Mavi
Ölene Kadar
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Bölgeler
Ankara Başkent
Egeli Sabah
Akdeniz
Güney
Marmara
Karadeniz - Doğu Anadolu
Kayseri
Konya
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Haberler
Ekonomi Haberleri
Bakan Albayrak, Rusya'da nükleer enerji eğitimi alan gençlerle bir araya geldi
Bakan Albayrak, Rusya'da
nükleer enerji
eğitimi alan gençlerle bir araya geldi
Giriş Tarihi: 24.8.2017
17:44
Güncelleme Tarihi: 24.8.2017
18:01
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Berat Albayrak
Akkuyu projesi kapsamında, Rusya'da
nükleer enerji
alanında eğitim gören gençler ile bir araya geldi
Ayrıntılar geliyor...
BUGÜN NELER OLDU
SİTENE EKLE
CROPY
Yükleniyor...
BENZER HABERLER
Nükleer tıpta yerli hamle
Nükleer tıpta milli dönem! Ulaşılması zor ilaçları artık Türkiye üretecek
Nükleer teknolojide 2 önemli adım
Tarihimizde böyle ihanet yok
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Albayrak, Rusya'da nükleer enerji eğitimi alan gençlerle bir araya geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz