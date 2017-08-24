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Bakan Albayrak, Rusya'da eğitimi alan gençlerle bir araya geldi

Giriş Tarihi: 24.8.2017 17:44 Güncelleme Tarihi: 24.8.2017 18:01
Bakan Albayrak, Rusya'da nükleer enerji eğitimi alan gençlerle bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Akkuyu projesi kapsamında, Rusya'da alanında eğitim gören gençler ile bir araya geldi

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Bakan Albayrak, Rusya'da nükleer enerji eğitimi alan gençlerle bir araya geldi
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