7 ayda 770 bin kişi ‘ev’lendi

Türkiye ekonomisinin lokomotifliği üstlenen konut sektörü, temmuz ayında rekorlara imza attı. Temmuzda satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 18.7 arttı. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 42.4 artışla 115 bin 869 oldu.
Ocak-Temmuz 2017 döneminde ise 770 bin 232 konut satılarak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8.15 arttı. Bu yılın 7 ayındaki satış rakamı 2013'ten bu yana gerçekleşen en yüksek seviyeye çıkarken, ipotekli satışların payı da yüzde 62.4 artarak zirveye ulaştı. Yabancılara yapılan konut satışı da yine önemli ölçüde arttı. Satışlar, 7 ayda geçen yıla oranla yüzde 8.62 artarken, Temmuz 2017'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 artış kaydetti. Temmuzda bin 726, 7 aylık dönemde ise toplam 11 bin 321 konut yabancılara satıldı.
YENİ REKORLAR YOLDA
Geçen yıl 15 Temmuz'da yaşanan FETÖ
'nün darbe girişimi nedeniyle gerileyen satışlar, iyileşme ortamı sayesinde tekrar toparlandı. Sektör temsilcileri, konut sektöründe bayramdan sonra yapılması planlanan seferberlik hamlesiyle birlikte satışların gelecek aylarda daha da artacağını ve bu ayki satış rakamlarının yeni rekorların habercisi olduğunu belirtiyor.
İKİNCİ EL KONUT
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK
) tarafından dün açıklanan rakamlara göre, temmuz ayında konut satışında en yüksek payı 18 bin 83 konutla İstanbul aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 669 konutla Ankara, 6 bin 509 konutla İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise 8 konutla Ardahan, 17 konutla Hakkari ve 41 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42.6 artarak 53 bin 949 olurken, ikinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42.3 artışla 61 bin 920 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65.3 arttı ve bin 726 oldu.
DESTEKLERİN MEYVESİNİ ALDIK
?KONUTDER Başkanı Altan Elmas hem hükümetin verdiği KDV
muafiyeti ve vatandaşlık teşviklerinin hem de gayrimenkul şirketlerinin yurtdışına yönelik çalışmalarının yabancıya konut satışında adeta patlamaya sebep olduğunu söyledi. Elmas, yılbaşından bu yana her ay artan satışlarla gerek sektörün gerekse hükümetin çalışmalarının meyvesinin alındığını belirterek, "2017 sonunda gayrimenkul sektöründe hem satışlarda hem ruhsatlarda yine bir rekora imza atılacağı kanaatindeyiz. Konut sektörü olarak üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
İNŞAAT SEKTÖRÜ EYLÜLDE SIÇRAMA YAPACAK
İNDER
Başkanı Nazmi Durbakayım, bu artışın 2017'ye yeni bir rekor getireceğini söyledi. Durbakayım, "Ağustos ayında Kurban Bayramı ve uluslararası arenadaki gelişmelere bağlı olarak alternatif yatırım araçlarının baskısını hisseden gayrimenkul sektörü, eylül ayı ile birlikte büyük bir sıçrama yapabilir. Yeni lansman ve kampanyaların art arda gelmesini beklediğimiz eylül ayı ile birlikte hem konut satışlarında hem de konut fiyatlarında yeni bir artış trendi başlayabilir" şeklinde konuştu.