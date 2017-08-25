IMF: Türkiye milli gelirdeki 2023 hedefini yakaladı

IMF'den gelen son veriler Türk ekonomisinin yaptığı büyük sıçramayı tescilledi.

IMF: 2023 HEDEFİ YAKALANDI

IMF'ye göre Türkiye, 2023 hedefleri arasındaki 25 bin dolarlık kişi başına düşen milli geliri çoktan yakaladı. IMF, Türkiye'nin satınalma gücü paritesi ile kişi başına milli geliri 2017 itibariyle 25 bin 780 dolar olarak ölçerken bu rakam 2010'da 16 bin 900 dolar seviyesindeydi.

Aradan geçen 7 yıllık süreçte yaşanan 8 bin 880 dolarlık yükseliş, AB ve gelişmekte olan ülkelerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Türkiye ile aynı kategoride yer alan Brezilya'da bu yıl itibariyle 15 bin 490 dolar olarak ölçülen rakam, 2010'da 14 bin 340 dolar seviyesindeydi.

AKDENİZ'İN EN BÜYÜĞÜ OLDU

Türkiye 2012 yılında PPP (satın alma gücü paritesi) bazında İspanya'yı geride bırakarak Avrupa'nın beşinci, Akdeniz havzasının ise üçüncü büyük ekonomisi oldu.



Aynı rapora göre Türkiye ekonomisi 2012 yılında PPP bazında 1.51 trilyon dolar büyüklüğündeyken, İspanya 1.5 trilyonda kalmış. Avrupa'da bizden büyük ekonomiler İtalya (2.11 trilyon), İngiltere (2.41 trilyon), Fransa (2.49 trilyon) ve Almanya (3.56 trilyon) 2016 yılında Türkiye, 1.99 trilyona geldi, İspanya ise 1.69'da kaldı

2017 Tahmini ise Türkiye 2.08 olacak, İtalya 2.3'e gelecek, Fransa 2.83, İngiltere 2.91 ve Almanya 4.13. İspanya ise uzak beşinci: 1.77



SABAH Ekonomi yazarı Prof.Dr. Kerem Alkin, IMF'den gelen son veriler ışığında Türkiye ekonomisini değerlendirdi.

Türkiye'den büyük sıçrama