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: deki 2023 hedefini yakaladı

Giriş Tarihi: 25.8.2017 16:47 Güncelleme Tarihi: 25.8.2017 17:27
IMF: Türkiye milli gelirdeki 2023 hedefini yakaladı

Büyüyen ve güçlenen 'nin büyük ekonomik sıçraması tarafında da tescillendi. IMF'ye göre Türkiye, 2023 hedefleri arasındaki 25 bin dolarlık kişi başına düşen i çoktan yakaladı

'den gelen son veriler Türk ekonomisinin yaptığı büyük sıçramayı tescilledi.

IMF: 2023 HEDEFİ YAKALANDI

IMF'ye göre , 2023 hedefleri arasındaki 25 bin dolarlık kişi başına düşen i çoktan yakaladı. IMF, Türkiye'nin satınalma gücü paritesi ile kişi başına milli geliri 2017 itibariyle 25 bin 780 dolar olarak ölçerken bu rakam 2010'da 16 bin 900 dolar seviyesindeydi.

AB VE GELİŞMİŞ ÜLKELERİ GERİDE BIRAKTI

Aradan geçen 7 yıllık süreçte yaşanan 8 bin 880 dolarlık yükseliş, ve gelişmekte olan ülkelerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Türkiye ile aynı kategoride yer alan Brezilya'da bu yıl itibariyle 15 bin 490 dolar olarak ölçülen rakam, 2010'da 14 bin 340 dolar seviyesindeydi.

AKDENİZ'İN EN BÜYÜĞÜ OLDU

Türkiye 2012 yılında (satın alma gücü paritesi) bazında 'yı geride bırakarak Avrupa'nın beşinci, havzasının ise üçüncü büyük ekonomisi oldu.

Aynı rapora göre Türkiye ekonomisi 2012 yılında PPP bazında 1.51 trilyon dolar büyüklüğündeyken, İspanya 1.5 trilyonda kalmış. Avrupa'da bizden büyük ekonomiler İtalya (2.11 trilyon), İngiltere (2.41 trilyon), Fransa (2.49 trilyon) ve Almanya (3.56 trilyon) 2016 yılında Türkiye, 1.99 trilyona geldi, İspanya ise 1.69'da kaldı

2017 Tahmini ise Türkiye 2.08 olacak, İtalya 2.3'e gelecek, Fransa 2.83, İngiltere 2.91 ve Almanya 4.13. İspanya ise uzak beşinci: 1.77

SABAH Ekonomi yazarı Prof.Dr. Kerem Alkin, IMF'den gelen son veriler ışığında Türkiye ekonomisini değerlendirdi.

Türkiye'den büyük sıçrama

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IMF: Türkiye milli gelirdeki 2023 hedefini yakaladı
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