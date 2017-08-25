Milyonlarca lira vurgun yapan ‘POS’ tefecilerine büyük darbe

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
, bir şikayet üzerine Fatih'teki tarihi Kapalıçarşı
'da bir firmada 'tefecilik' yapıldığını tespit etti. Çarşıda, 'eskici' adı altında yasadışı hizmet veren firmayı fiziki takiple izlemeye alan mali polis, işletme sahiplerinin kredi kartı borcunu ödeyemeyenlere yüksek faizli borç verdiğini tespit etti.
Yapılan araştırmalarda tefecilerin yöntemini de ortaya çıkaran polis, operasyon kararı aldı.
KART MAĞDURLARINA YÜZDE 20 FAİZ
İddiaya göre, şüpheliler önce 'Kredi kartı borçlarınızda ödeme kolaylığı' diye yazılı el broşürleri bastırarak tanıtım yaptı. Söz konusu firmaya giden kredi kartı mağduru banka müşterilerinin, ihtiyacı olan miktar paralar ödendi. Bu paralar, borç talep edenlerin kredi kartlarına, taksitli olarak yansıtıldı. Söz edilen firmanın, taksitlendirme sırasında yüzde 12 ile yüzde 20 arasında faiz uyguladığı kaydedildi. Firmada 'POS
cihazı' kullanılarak yapılan çekimlerin, ürün alış-verişi gibi gösterildiği belirtildi.
VERGİ USULSÜZLÜĞÜ İÇİN 'NAYLON FATURA' KESİLMİŞ
Mali Şube
polisinin yaptığı incelemelerde, Kapalıçarşı'daki tefeci firma ile bağlantılı, 4 işletmenin daha olduğu tespit edildi. Üsküdar ve Fatih Tahtakale'deki işletmelerde de benzer yöntemin uygulandığı belirlenirken, firmaların kendi aralarında ürün ticareti adı altında 'Naylon Fatura' düzenledikleri, firmaların kendi aralarında kestikleri bu faturaları da 'gider' olarak gösterip, devlete vergi
ödemedikleri ortaya çıkarıldı.
45 BİN TL'YE EL KONULDU
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan titiz çalışmanın ardından tespit edilen 5 firmaya eş zamanlı operasyon düzenledi. İşletmelerde 19 adet POS cihazı, 200'ün üzerinde kredi kartı ile 45 bin Türk Lirasına el konulurken, firma sahipleri hakkında işlem yapıldı.
Ele geçirilen kredi kartlarının, borç verilen bazı müşterileri ait olduğunu ortaya çıkaran polis, tefecilerin, limiti tükenmiş bu kredi kartlarına ödeme yaptıklarını, ödeme yapılan kartların limitinin açılmasıyla taksitli ve faizli çekim yaptıklarını, ardından sahiplerine iade ettiklerini tespit etti.
FİRMALARA, 'VERGİ KAÇIRMAKTAN' BÜYÜK CEZA BEKLENİYOR
Polisin ortaya çıkardığı 'POS' şebekesinin, bu yöntemle yılda yaklaşık 5 milyar liralık işlem yaptıkları anlaşıldı. POS cihazlarından yapılan bu işlemlerden tefecilerin 50 milyon liradan fazla haksız para kazandıkları anlaşıldı. Tefecilerin dikkat çekmemek için Kapalıçarşı ve Üsküdar gibi işlem hacmi yüksek olan bölgeleri seçtikleri belirtildi.
Devlete hiçbir vergi ödemeyen şebeke üyeleriyle ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ödenmeyen vergilerle ilgili Maliye Bakanlığı'nın devreye gireceği öğrenildi. Şüphelilerin "Vergi Kaçırmaktan" büyük cezalara çarptırılmaları bekleniyor.