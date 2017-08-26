39 bin memur alınacak!

İşte o açılan kadro ve pozisyonlar;

-Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına 32 bin 12 kişilik yeni kadro açıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında bir özel harekat başkanı, 3 özel harekat başkan yardımcısı, bin komiser muavini, 2 bin polis memuru olmak üzere toplam 3 bin 4 kadro oluşturuldu. Genel Müdürlüğün taşra teşkilatına ise 8 özel harekat müdürü, bin 500 komiser muavini, 20 bin polis memuru, 7 bin 500 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam 29 bin 8 kadro açıldı.

-Adalet Bakanlığı taşra teşkilatlarında 4 bin hakim ve savcı, 2 bin de hakim adayı kadrosu oluşturuldu.

-Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda 100 müfettiş kadrosu oluşturuldu.

-Maliye Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın taşra teşkilatı için 36, Gıda Bakanlığı'nın taşra teşkilatı için de 34 kadro açıldı.

-İçişleri Bakanlığı'na 2 kaymakam, 2 yazı işleri müdürü, 2 nüfus müdürü, 6 şef, 4 programcı, 4 bilgisayar işletmeni, 206 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 2 şoför, 4 hizmetli, 2 kaloriferci, 2 dağıtıcı olmak üzere 236 kadro ihdas edildi.

-MilliEğitim Bakanlığı'nda 2 ilçe milli eğitim müdürü, 2 şube müdürü, 4 şef, 24 memur, 2 şoför, 4 hizmetli olmak üzere 38 kadro oluşturuldu.

-Sağlık Bakanlığı'na aralarında tabip, hemşire, sağlık memuru ve şoför bulunan 62 kadro ihdas edildi.

-Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 28 kadro oluşturuldu.