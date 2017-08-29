Bakan açıkladı: Kurumlar vergisinde büyük indirim geliyor!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye ekonomisi için kritik sektörlerde kurumlar vergisi indirimi çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ağbal bazı gazetelerde yer alan haberlere göre ayrıca kira vergilendirme sisteminde yüzde 25 olan götürü gider oranını yüzde 15'e düşürebileceklerini de belirtti.

Bir grup gazeteci ile sohbet toplantısı düzenleyen Ağbal, Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, "Reel sektörde özellikle de Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kritik sektörlerde Türkiye'nin rekabetçiliğini artıracak daha fazla reel sektör yatırımını gelmesini sağlayacak şekilde kurumlar vergisi oranlarında indirim çalışması yapılabilir mi diye teknik düzeyde birtakım çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

KRİTİK SEKTÖRLER İÇİN MÜJDE VERİLDİ

Bankacılık ve finans sektöründe indirim yapılmasının asla söz konusu olmayacağını vurgulayan Ağbal, "Ama reel sektörde özellikle de Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kritik sektörlerde Türkiye'nin rekabetçiliğini artıracak daha fazla reel sektör yatırımını gelmesini sağlayacak şekilde kurumlar vergisi oranlarında indirim çalışması yapılabilir mi diye teknik düzeyde birtakım çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

"İndirim yapılabilir mi?" sorusuna, "Bence yapılabilir" karşılığını veren Ağbal, bütün senaryoları çalıştıklarını kaydetti.

Stratejik sektörlerde yatırıma bağlı olmaksızın genel bir oran düzenlemesinden bahsettiğini anlatan Ağbal, "Yatırım teşvikine bağlı olmaksızın halen Türkiye'de yatırımını yapmış, yatırımlarını tamamlamış firmalar var. Kritik sektörlerde üretim yapanlar için bir nevi teşvik" dedi.

STRATEJİK SEKTÖRLER BELİRLENİYOR

Hangi alanlarda indirim olabileceğine yönelik ise Ağbal, "Bizim için önemli bir faktör yüksek teknoloji seviyesinde üretim yapan şirketler, ithal ikamesi sağlayan yerli üretimin artırılması da bizim için öncelik. Bir de stratejik sektörler var. Enerji, savunma- güvenlik, sağlık sektörü gibi. Arkadaşlar sektör sektör çalışıp etkisine bakıyor. Tabii ki vergi hasılasına ilk başta etki yapacak ama kanatimce bu getirdiğimiz teşvik yatırımları artıracağı için toplamda vergi gelirlerini orta ve uzun vadede olumlu katkı sağlayacak" diye konuştu.