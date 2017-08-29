BES’e ilk giren 14 yılda parasını dörde katladı

Bireysel Emeklilik
Sistemi'nde (BES
) yeni yılla birlikte ciddi değişiklikler olacak. BES şirketleri en az üç portföy yönetim şirketleriyle çalışmak durumunda kalacak. Sektör, bugüne kadar eldeki fonu iyi yönetememekle eleştiriliyordu.
ENFLASYONDAN FAZLA
Akpörtföy Genel Müdürü Alp Keler, bu eleştiriler hakkında açıklamalarda bulundu, Keler, "Uzun vadede enflasyonun üstünde reel getiriler sağlıyoruz. Örneğin, BES fonları kuruluşundan bu yana yüzde 386 getiri elde ederken, enflasyon aynı dönemde yüzde 203 oldu. Son 10 yılda BES fonları yüzde 151.8 son 3 yılda yüzde 30.8 ve bu yıl yüzde 10.3 getiri sağladı. Son iki yılda ortalama getiriler yüzde 22.2 olarak gerçekleşirken, enflasyon yüzde 15.1 oldu" değerlendirmesinde bulundu.
BES fonlarını ekonominin kalbi olarak gördüğünü ifade eden Alp Keler, "Gelecek nesiller bizim en iyi neyi yaptığımıza örnek olarak emeklilik fonlarını gösterecekler" dedi. Dünyanın önde gelen finans dergilerinden World Finance'in Akportföyü 'Türkiye'nin En İyi Emeklilik Fonu Yöneticisi' seçtiğini de hatırlatan Keler, gayrimenkul konusunda yeni ürünler olacağını açıkladı. Gayrimenkul yatırımının Türk insanının genlerinde olduğunu anlatan Keler, "Biz de ideal bir portföy çeşitlendirme aracı olan bu varlık sınıflarını Ak Portföy'e ekledik" dedi.