Piyasalar ‘KİM’ vurduya gitti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un önceki gün öyle bir şey yaptı ki dünyanın da piyasaların da yüreği ağzına geldi. Başta Asya borsaları olmak üzere Avrupa ve gelişmekte olan ülke borsaları güne yüzde 2'lere varan düşüşle başlarken, altının onsu 4 dolar artarak 1.321 dolara kadar çıktı. Savaşın kıyısından dönülen Japonya'da 10 yıl vadeli tahvil faizleri, 1 baz puan düşerek 19 Nisan'dan bu yana ilk kez yüzde 0'a indi. Japon Nikkei endeksi yüzde 0.5 değer kaybı ile dört ayın en düşük seviyesine geriledi. Güney Kore'de yüzde 0.23'lük düşüş yaşanırken, Hong Kong's Hang Seng Endeksi yüzde 0.3 geriledi. Japonya para birimi Yen dolar karşısında yüzde 0.6 değer kazandı. Güney Kore wonu ise 0.5 değer kaybetti. Çin borsalarında kayıp yüzde 1'e yakın oldu.



AVRUPA SERT DÜŞTÜ

Avrupa'da da dünya ile aynı paralelde bir gün yaşandı. Almanya DAX endeksi yüzde 1.2 düşüşle son iki ayın en düşük seviyesini gördü. İngiltere'de FTSE 100 Endeksi yüzde 1 ile iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. ABD 10 yıllık tahvillerinin getirisi de 2.11 ile 10 ayın en zayıf performansında. Petrolde ise ABD Teksas'taki kasırganın etkileri geçerken Kuzey Kore krizi ile yeniden yükseliş yaşandı. Batı Texas petrolünün varili 46.68 dolara yükseldi. Brent tipi petrolde ise düşüş yaşandı ve 51 dolara geriledi.



TÜRKİYE'Yİ DE ETKİLEDİ

Küresel piyasalardaki Kuzey Kore darbesi Türkiye'de de satış baskısını artırdı. Güne dünya borsalarına paralel düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 109 bin 444 puanı görmesinin ardından günün ilk yarısında 109 bin 500 üzerinde dengelendi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0.64 düşüşle 109 bin 638 puandan tamamladı. Günü ise yüzde 0.08 artışla 110 bin 423 puanla kapattı. Cuma akşamı 3.43 ile yılın en düşük seviyelerini test eden dolar ise dün 3.43'ün altını gördü.



BAKIR FİYATLARI ÜÇ YILIN ZİRVESİNDE

Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin ardından emtia tarafında da dün hareketli saatler yaşandı. Bakır fiyatları, Kuzey Kore'nin füze denemesinin etkisiyle üç yılın zirvesine çıktı. LME üç aylık bakır fiyatları yüzde 2.1 artarak 6 bin 808 dolar/ton oldu. Nikel ve çinko fiyatları sırasıyla yüzde 2.7 ve 1.6 arttı.

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