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Tavuk ini "et döner" diye satan sahtekarlar ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 30.10.2017 08:50 Güncelleme Tarihi: 30.10.2017 08:56
Tavuk dönerini et döner diye satan sahtekarlar ortaya çıktı

Et fiyatlarının 50 liraya ulaşması sahtekarları da harekete geçirdi. Bazı restaurant ve kafeleri, soya kıymasını ve ni lohusa şekeri ile renklendirip ‘et döner’ diye satmaya başladı.

Bu tür sahtekarlıkların son dönemde arttığını belirten Memnun yöneticilerinden Ercan Çiftçi "Son 2 yıldır dönerdeki sahtecilik tavan yaptı. Halk bilmiyor. Ama 7-8 TL'ye et döner satmak mümkün değil. Ucuz olarak satılan dönerin içerisinde ne ararsan var" dedi.

Çiftçi "Sahte dönerin içinde hayvanların iç organları, bağırsak, hayvan tırnağı, tavuk kırıntılarından soya kıymasına kadar herşey var. Elde edilen bu et denilmeyecek maddeye lohusa şekeri ile et rengi veriyorlar. Ucuz etin döneri olmaz. Bu tür sahteciliklerin cezasını halk, sağlığıyla ödemesin" uyarısında bulundu.

Çiftçi, denetimlerin sıkı olduğunu ancak halkın da bilinçli olarak ucuz satılan dönerleri sorgulaması gerektiğini belirtti. Çiftçi, kendilerinin 25 yıldır Durum Et Lokantası olarak birçok yerde hizmet verdiklerini belirterek son olarak 5 milyon lira yatırımla Memnun Döner markasının ilk restaurantını açtıklarını anlattı. (Star)

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Tavuk dönerini "et döner" diye satan sahtekarlar ortaya çıktı
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