F-35’ler 2018’de Türkiye’de

Radara yakalanmadığı için hayalet uçak olarak anılan Müşterek Taarruz Uçağı Programı çerçevesinde geliştirilen F-35 savaş uçaklarının ilk ikisi 2018'de Türkiye'de olacak. Siparişlerin seri teslimi 2019'da başlayacak F-35'lerin yeni yuvası ise Erhaç Askeri Üssü olarak belirlendi.

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