2 bin 500 engelliye atama

Başbakan Binali Yıldırım
'ın duyurduğu 2018'de kamuya yapılacak 5 bin engelli atamasının
detayları belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Atamalar iki grupta yapılacak. 2 bin 500 engelli
vatandaşımız 2018'in ilk çeyreğinde
, 2 bin 500 engelli
vatandaşımız ise 2018'in son çeyreğinde
kamuya yerleştirilecek" denildi. Ayrıca yapılacak olan yönetmelik düzenlemesiyle de 2 yılda bir yapılan EKPSS sonuçlarının geçerlilik süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılacağı
belirtilen açıklamada, "Engelli vatandaş
larımız ellerindeki geçerli EKPSS puanlarından hangisi yüksekse o puan esas alınarak tercihte bulunabileceklerdir. 2018 yılında EKPSS yapılacaktır" ifadesi kullanıldı. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu
, "15 yıl boyunca engelli kardeşlerimizin istihdamı temel önceliğimiz oldu. 2002- 2017 yılları arasında; 52 bin 574 engelli kadın, 312 bin 552 engelli erkek olmak üzere toplam 365 bin 129 engelli
kardeşimiz işe yerleştirilmiştir" dedi.