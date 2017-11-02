Avrasya Tüneli ‘Global Başarı Ödülü’ne layık görüldü

Dünya çapında yol ağlarının gelişimini teşvik etmek ve desteklemek amacıyla kurulan Uluslararası Yol Federasyonu (IRF), her yıl düzenlediği 'IRF Global Başarı Ödülleri' ile altyapı teknolojilerinin gelişmesini sağlayan mükemmel ve yenilikçi projeler ile bu alanda çalışan başarılı isimleri seçiyor. Bu yıl yapılan değerlendirme sonucunda 'İnşaat Metodolojisi' kategorisinin büyük ödülüne, yapım ve işletim süreçleri tüm dünyada ilgiyle takip edilen Avrasya Tüneli layık görüldü.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından Kazlıçeşme-Göztepe hattında Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen Avrasya Tüneli, layık görüldüğü uluslararası ödüllerin sayısını her geçen gün artırıyor.

Dubai'de düzenlenen törende Avrasya Tüneli'nin ödülünü Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Şamil Kayalak, Yapı Merkezi İnşaat ve Avrasya Tüneli Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ile Avrasya Tüneli Genel Müdürü Sungjin Lee aldı.

DÜNYAYA ÖRNEK OLAN ULAŞIM TEKNOLOJİSİ

Avrasya Tüneli, sahip olduğu ileri teknoloji, üstün mühendislik çalışması, iki kıta arasındaki eşsiz konumu, İstanbul Boğazı'nın 106 metre derinliğinden geçen güzergâhı ve uluslararası standartlardaki işletme anlayışıyla tüm dünyaya örnek teşkil ediyor.

Dünyanın en saygın ödüllerine layık görüldü

AVRASYA TÜNELİ'NİN YAPIM ÖZELLİKLERİYLE LAYIK GÖRÜLDÜĞÜ DİĞER ÖDÜLLERDEN BAZILARI ŞUNLAR:

Engineering News Record (ENR) '2016 - En Başarılı Tünel Projesi'

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) '2015 - En İyi Çevresel ve Sosyal Uygulama Ödülü'

Uluslararası Tünel ve Yeraltı Yapıları Birliği (ITA) '2015 - Yılın Projesi'

IES (Illuminating Engineering Society) '2017 - Mimari Aydınlatma Ödülü'