Bakan Zeybekci: Adalet Divanı'nın Türk tırlarına ilişkin kararı Türkiye'nin hukuk zaferidir

Zeybekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı ülkelerde Türkiye'den giden tırlara her kapıdan geçerken keyfi ceza verme ve standart bir ücret tahsil etme alışkanlığı, geleneği bulunduğunu söyledi.

Ekonomi Bakanlığı olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği iş birliğiyle, bir şirkete kesilen ceza üzerinden Macaristan'da yerel mahkemeye dava açtıklarını anlatan Zeybekci, "Yerel mahkeme, Türkiye'yi haklı buldu ve konuyu Avrupa Adalet Divanı'na götürdük. Orası da haklı bulduktan sonra net bir şekilde söylüyorum; Bu, Türkiye'nin hukuk zaferidir. Bu karar Avrupa'nın tamamında emsal oluşturacaktır. " ifadelerini kullandı.

Avrupa Adalet Divanı'nın kararında, ceza kesilmesinin Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'na aykırı olduğunun, böyle bir uygulama yapılamayacağının net bir şekilde belirtildiğini dile getiren Zeybekci, "Bunu inşallah bundan sonra komşularımızdan başlamak üzere AB'ye doğru, uygulamayı yapan tüm ülkelerde uygulanır hale getireceğiz. 'Bunun arkasından sonuna kadar gideceğiz, mücadele edeceğiz, bize güvenin, bunu halledeceğiz.' dedik ve sonucu da aldık." diye konuştu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Mart 2015'te Macaristan'da, şoförü 438 avroluk geçiş ücretini ödemediği gerekçesiyle bir tır için 2 bin 400 avro para cezası kesilmişti. Bunun üzerine şoförün çalıştığı İstanbul Lojistik Hizmetleri Taşımacılık ve Ticaret Limited Şirketi, Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Uluslararası Nakliyeciler Derneğinin desteğiyle Macar Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresi aleyhine dava açmıştı.

Macaristan mahkemesi de davayı Avrupa Adalet Divanı'na taşımıştı.

Avrupa Adalet Divanı, Macaristan'da Türk tırlarından geçiş ücreti alınmasının anlaşmalara aykırı olduğuna hükmetmiş ve kararda, "Türk tırlarından Macaristan'a her geçişte ücret alınmasının, gümrük vergisine eşdeğer olduğu, dolayısıyla anlaşmalara aykırılık taşıdığı ve uygulanamayacağı" belirtilmişti.