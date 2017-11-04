İGİAD'dan 'İş Ahlakı Zirvesi'

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), Başbakan Yardımcısı Sn. Fikri Işık'ın katılımıyla bu yıl ikincisi olan İş Ahlakı Zirvesini 4 Kasım 2017 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecek.

Üretimde iş ahlakının, büyüme ve inovasyonun gündeme alınacağı zirve, Türkiye'nin önde gelen kamu, özel sektör yöneticileri ve akademisyenlere ev sahipliği yapacak. Sayın Işık'ın yanı sıra, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz, ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cengiz Ceylan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve İstanbul Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ömer Dinçer'in konuşmacı olarak katılacak