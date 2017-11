Kalkınma 4.0 başladı

Manisa'da katıldığı Toplu Açılış Töreni'nin yanı sıra Zorlu Holding'in iki fabrikasının açılışını ve Soma'da Doğuş Holding tarafından yapılan 301 konutun teslimini yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Görüldüğü gibi Türkiye, tarihinin en büyük üçüncü dönüşümünü başarıyla tamamlamıştır. Şimdi 2023 hedeflerimizin ışığında ülkemizi dördüncü bir hamle dönemine hazırlıyoruz. Tıpkı küresel düzeydeki 'Endüstri 4.0' atılımı gibi Türkiye de 'Kalkınma 4.0'ını başlatmıştır" dedi. Birilerinin yıllarca yapmaya çalıştığının tersine Türkiye'yi asla küçük görmediklerini ve görmeyeceklerini söyleyen Erdoğan, "Bentleri yıkacak sularımızın kabardığı bir dönemden geçtiğimizin çok iyi farkındayız. Bunun için hep birlikte çalışacağız ama çok çalışacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da konuştu: Bu açılış benim için çok anlamlı



REKOR ÜSTÜNE REKOR

Konuşmasında borsanın rekor üstüne rekor kırdığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: "İhracatta ekimde ulaşılan yüzde 15.6'lık artış oranıyla son 10 yılın rekoru kırıldı. Ekim ayı ihracatı 13.5 milyar dolar. Yıllık ihracat 154 milyar doları aştı. İnşallah orada da rekor devam edecek. Merkez Bankası'ndaki döviz rezervi de yükseliyor. Başbakanlığım döneminde bir ara 138 milyar dolara kadar çıktı, düştü. Şimdi tekrar tırmanışta ve dünkü rakam 117 milyar dolar seviyesine ulaştı. İnşallah daha da yükseleceğiz, daha güçleneceğiz. Bu millete bu yakışır, onun için yükseleceğiz."







İŞSİZLİK TEK HANEYE İNECEK

"İyiyiz, çalışıyoruz, koşuyoruz, koşturuyoruz" diyen Erdoğan, "Kredi kuruluşları atıyorlar, 'düştü' diyorlar, bilmem ne. Ben ne diyorum, bu rakamlar siyasi, biz güçlüyüz, güçlü" ifadelerini kullandı. Sadece bu yıl 1 milyon 300 bine yakın ilave istihdam sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, işsizliğin hâlâ çift haneli rakamlarda olmasının, işgücüne katılan genç ve kadın sayısının yüksekliğinden kaynaklandığına işaret etti. Erdoğan, "Ekonomideki iyiye gidişin ve istihdama yönelik teşviklerin yardımıyla işsizlik oranını kısa sürede tek haneli rakamlara indireceğiz" değerlendirmesini yaptı. Erdoğan, Türkiye'nin, dünyanın en büyük projelerini hayata geçiren ülkelerin başında geldiğini vurguladı. Erdoğan, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile Soma'da maden faciasında şehit olan işçilerin aileleri için yapılan konutlardan 10'unun anahtarını ailelere teslim etti. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk, "Soma'da hayatını kaybeden madencilerimizin aileleri ve yakınlarını sadece maddi değil, tüm kalbimizle ve üzerimize düşen görev bilinciyle destekliyoruz" dedi.



40 BÜYÜK ESER

Erdoğan, Manisa'da kamu ve özel sektör kuruluşlarına ait, toplam yatırım bedeli 1 milyar 44 milyon lira olan 40 kalem ayrı eser ve hizmetin toplu açılışını gerçekleştirdi. Bunlardan birinin Türkerler tarafından Alaşehir'de inşa edilen, her biri 24 megavat gücündeki iki ayrı jeotermal elektrik santrali olduğunu belirten Erdoğan, yatırım tutarı 740 milyon lira olan bu santrallerle Türkiye'nin jeotermal kurulu gücünü 992 megavata çıkardıklarını belirtti.







ALBAYRAK: DAHA FAZLA YATIRIM VE İSTİHDAM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Manisa ve Soma'da daha fazla yatırım ve istihdam için büyük projeleri destekleyeceklerini belirtti. AK Parti iktidarının yatırımlar halkasına her geçen gün bir yenisini eklediğini dile getiren Albayrak, 1 milyar liranın üstünde yatırımla gerçekleşen projelerin Manisa'da vatandaşın hizmetine sunulacağını kaydetti. Albayrak, projeler arasında en önemli olanın Soma'daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin ailelerine verilecek konutlar olduğunu ifade etti. Her geçen gün yeni yatırımların vatandaşın hizmetine sunulduğunu anlatan Albayrak, "Cumhurbaşkanımızın bize koyduğu çıtaya erişmek için bakanlık olarak her zamankinden çok çalışmaya devam edeceğiz. Manisa ve Soma'da eskisinden daha fazla yatırım ve istihdam için büyük projeleri destekleyeceğiz" dedi. Albayrak, 2018'de madencilik alanında çok daha büyük istihdamın önünü açacak projelere imza atacaklarını söyledi.

Enerji Bakanı Berat Albayrak Manisa'da önemli açıklamalarda bulundu







ZORLU BİR GÜNDE İKİ BÜYÜK AÇILIŞ YAPTI

Zorlu Holding, 600 milyon dolarlık yatırımla Manisa Gördes'te hayata geçirdiği Türkiye'nin ilk nikel-kobalt işletme tesisi Meta Nikel Kobalt ve 120 milyon euro yatırımla Manisa'daki Vestel City'de hayata geçirdiği Venus Akıllı Telefon ve Tablet Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirdi. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, "Bugün açılışını yaptığımız, Endüstri 4.0'a geçişimizin temellerini attığımız otomasyon yatırımımız Venus Akıllı Telefon ve Tablet Fabrikası, Avrupa'daki tek akıllı telefon fabrikası olarak bu ülkenin her ferdi için bir gurur vesilesi. Gördes'teki Meta Nikel Kobalt, teknolojisi ile dünyadaki ilk 10 tesis içinde yer alıyor" dedi.