Borsa İstanbul'un piyasa değeri 857 milyar lira

Borsa İstanbul verilerine göre, 2016 sonu itibarıyla Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 616 milyar lira olurken, söz konusu değer 31 Ekim 2017 itibarıyla 856 milyar 563 milyon olarak hesaplandı.

10 AYDA REKOR ARTIŞ

Böylece son 10 ayda borsadaki şirketlerin piyasa değerinde 241 milyar liralık artış kaydedildi. Söz konusu dönemdeki artışın büyük bölümü borsanın devleri olarak nitelendirilen 20 şirketten geldi. 2016 sonunda 372 milyar 453 milyon lira olan Borsa İstanbul'un en değerli 20 şirketinin piyasa değeri, bu yılın ekim sonu itibarıyla 143,2 milyar lira artarak 515 milyar 614 milyon liraya yükseldi.

ASELSAN VE TÜPRAŞ İLK 5'E GİRDİ

Piyasa değerini 10 ayda yaklaşık 11,8 milyar lira artırarak 43,8 milyar liraya yükselten Garanti Bankası, borsanın en değerli şirketi oldu. Garanti Bankası'nı, 43 milyar lira ile Koç Holding ve 40 milyar lira ile Akbank izledi.

Bu dönemde, borsada işlem gören en değerli 20 şirket arasında piyasa değerini en çok artıran yüzde 167 ile ASELSAN oldu. Geçen yıl sonunda 12,7 milyar liralık piyasa değeri ile 16'ncı sırada kendine yer bulan ASELSAN, ekim ayı sonu itibarıyla 33,9 milyar lira ile 5'inci sıraya yükseldi.

Piyasa değeri en çok artıran 2'nci şirket ise yüzde 92,9'luk yükselişle Tüpraş oldu. Piyasa değerini 17,7 milyar liradan 34,2 milyar liraya çıkaran Tüpraş, en değerli 4'üncü şirket olarak kayıtlara geçti.

BEŞ BANKAYI GERİDE BIRAKTILAR

Tüpraş ve ASELSAN bu performansları ile ilk 5'e girmeyi başarırken, beş bankayı geride bıraktı.

Geçen yıl sonunda en değerli ilk 20 şirket arasında yer almayan Türk Hava Yolları (THY), piyasa değerini 14 milyar liranın üzerine çıkararak 18'inci sıradan listeye girmeyi başardı.