Erdoğan: İzmir'de yakalanan mühimmat gösteriyor ki...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada dün İzmir'de yaşanan hain terör saldırısına ilişkin çarpıcı bilgiler verdi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

ELE GEÇENLER BÜYÜK BİR KATLİAM HEDEFİNE EDİYORDU

"Dün İzmir'de yaşanan terör saldırısında şehit olan adliye çalışanımız ve polis memuruza Allah'tan rahmet diliyorum. Ele geçirilen silahlar, teröristlerin oraya çok büyük bir katliam için geldiklerini gösteriyor.

AMA BAŞARAMADILAR, BU ÜLKEDE ÖMER HALİSDEMİRLER BİTMEZ

Emniyetin önlemleri büyük felaketi önledi. Malesef Türkiye'nin üzerine salınan gözünü kan bürümüş katil sürüleri işbirliği halinde saldırılarına devam ediyorlar. Ama Bu ülkede 80 milyon kahraman var. Bu ülkede tek başına darbecilere kök söktüren Ömer Halisdemirler var.

FETHİ SEKİN'İ GÖRDÜNÜZ DEĞİL Mİ?

Dün İzmir'de teröristin üzerine aslanlar gibi atılan ve şehit olan polisimizi gördünüz değil mi? Allah aşkına böyle bir ülkeyi dize getirmeye kimin gücü yeter. Türkiye tarihinin en güçlü bütünleşmesini sağladı.

NÖBETİ DEVRALIYORLAR

Bölücü örgütün bıraktığı yerden DEAŞ, FETÖ bir başka örgüt bu ihanet nöbetini devralıyor. Bu örgütleri birileri özellikle besleyip, silahlandırıp, güçlendirip, yönlendirip Türkiye'nin üzerine salıyorlar. Yiğitçe bizimle mücadele edemeyenler terör örgütleriyle salıyorlar. Biz tarihimizin hiçbir döneminde kaçmadık. Bu millet ölürsem şehit kalırsam gaziyim diyerek, 15 Temmuz'da üzerine gelen darbecileri püskürtmüş bir millettir. Ciğeri 5 para etmez teröristlere boyun eğecek sananlara yazıklar olsun. Yaptıklarını yanına kar kalacağını düşünüyorsa, bir kez daha yazıklar olsun.

BU ATEŞ BUNLARI ÜZERİMİZE SALANLARA SIÇRAYACAK

Kendi bölgesel ve güncel çıkarları için bizim üzerimize terör örgütlerini salanlar, yarın aynı ateşin kendilerini yakmaya başladıklarında gerçeği göreceklerdir ama iş işten geçmiş olacaktır. Türkiye bu musibetin üstesinden mutlaka gelecektir.