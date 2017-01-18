Başbakan Binali Yıldırım: Sürpriz olmaz

TBMM’de bugün başlayacak anayasa paketi ikinci tur görüşmelerinde sürpriz yaşanmayacağını belirten Başbakan Yıldırım: Birinci turda sonuç neyse, ikinci turda da o olur. Referandum konusunda da hiç tereddüt yok

Başbakan Binali Yıldırım, Meclis'te yapılacak 2. tur görüşmelerinde anayasa değişiklik teklifi ile ilgili bir sürpriz beklemediklerini belirterek. "AK Parti Grubu kaya gibi maşallah" dedi. AK Parti MYK toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Yıldırım, şunları söyledi:

NE KONUŞACAKLARINI BİLMİYORUM: (Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesi) Görüşmeye ilişkin benim bir görüşüm yok. Bir araya gelecekler. Ne konuşacaklar bilmiyorum. Anayasanın birinci tur oylaması tamamlandı. Ama Sayın Bahçeli'nin açıklamalarından ne konuşacakları aşağı yukarı belli oluyor.

HİÇBİR SÜRPRİZ OLMAZ: (Anayasa değişikliği ile ilgili sürpriz bekliyor musunuz?) Hiçbir sürpriz yok. AK Parti Grubu kaya gibi maşallah. İkinci turda da gideceğiz, oylarımızı atacağız inşallah. Türkiye'nin yönetim sistemini değiştiren yeni anayasasını milletin önüne götüreceğiz. Bu bizim MHP ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bir değişikliktir. Birinci turda sonuç neyse, ikinci turda da o olur. Meclis sürecini tamamlayalım ama referandum konusunda hiçbir tereddüdümüz yok.

İHTİMALLER ÜZERİNE AMEL OLMAZ: (Erken seçim ihtimali) Erken seçim için herhangi bir sebep var mı? Arkadaşlar, faraziyeler, ihtimaller üzerine amel olmaz. Önce bir gidelim. Herhangi bir tereddüde mahal yok. Meclis'ten anayasa geçecek inşallah, ikinci turda da birinci turda olduğu gibi... Ve referanduma gideceğiz. Milletimize bu değişikliği en güzel şekilde anlatacağız ve yolumuza devam edeceğiz.

SEÇİMLER 2019'DA: Seçimler 2019'da planlandığı şekilde olacak. Erken seçim konularını gündeme getirerek ülkedeki istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok. Vatandaşlarımız, iş âlemimiz, planlarını yapsınlar, yatırım planlarını ertelemesinler, istikrar devam ediyor. Türkiye gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecek.

Bu arada toplantıda CHP'den ikinci tur görüşmelerde bir kürsü işgali beklemediğini anlatan Yıldırım'ın, "Bu eylem en çok CHP'ye zarar verdi. Kendileri bunun farkında. Kürsü işgali gibi eylem olmayacağını düşünüyoruz. Yine bir yavaşlatma girişimi olursa, sakin olun, hakaret dışında eleştirelere cevap vermeyin" dediği belirtildi. Başbakan Yıldırım, referandumda herkesten oy almayı hedeflediklerini de kaydetti.



EKONOMİK GÖSTERGELERİMİZ İYİ

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen son ekonomi zirvesi hakkında da konuştu. Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu belirten Yıldırım, şunları söyledi:

KURDAKİ DALGALANMA GEÇİCİ: Birçok ülkenin ekonomik göstergelerinden daha da iyi durumdayız. Bugün kurda yaşanan dalgalanmalar geçicidir, etkileri de sınırlı olacaktır. Hükümetimiz reel sektörün gelişmesine, reel sektörün ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tedbirleri almaya devam edecek. Diğer yandan da Merkez Bankası, kendi yetkileri çerçevesinde alması gereken tedbir ve yapması gereken uygulamaları sürdürecektir.

YATIRIMCI YA KA YNAK DESTEĞİ: Gelecek dönemde Türkiye, istikrar içinde büyümeye devam edecek. İstihdam oluşturulacak, yatırımcılarımıza, küçük ve orta ölçekli işletmelerimize büyük yatırımcılarımıza, kaynağa ve finansmana erişimde gerekli destekleri vermeye devam edeceğiz.

MB TEREDDÜT ETME YECEK: (Merkez Bankası'nın alacağı tedbirler) Merkez Bankası bağımsız olduğuna göre o kararı benim açıklamam, söylemem yanlış olur. Merkez Bankası karşılaştığı şartlar içinde hangi tedbiri alması gerekiyorsa bunu almakta tereddüt etmeyecektir. O bakımdan benim burada Merkez Bankası adına açıklama yapmam doğru olmaz.