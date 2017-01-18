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: değişiklik teklifinde gelişme!

İHA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 22:18 Güncelleme Tarihi: 18.1.2017 22:29
SON DAKİKA: Anayasa değişiklik teklifinde flaş gelişme!
SON DAKİKA: Anayasa değişiklik teklifinde flaş gelişme!

değişiklik teklifinin 3. maddesi, TBMM Genel Kurulundaki ikinci tur görüşmelerinde 342 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda değişiklik teklifinin ikinci turunda 3. madde 342 oyla kabul edildi. Teklifin 3. maddesine göre milletvekili seçilme yaşı 18'e indirilecek.

TBMM Genel Kurulunda görüşmelerinin ikinci turu devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda 3. madde oylamasına 485 milletvekili katıldı. 3. madde 342 kabul, 137 ret oyu aldı. 3 oy boş çıkarken, 3 oy da geçersiz sayıldı.

3. maddeye göre, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. 'Askerlikle ilişiği olanlar' milletvekili adaylığına başvuramayacak.