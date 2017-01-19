Son dakika: 5. madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin 5. maddesi 342 oyla kabul edildi.

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BEŞİNCİ MADDE 342 OYLA KABUL EDİLDİ

Anayasa değişikliği teklifinin 5'inci maddesi 342 oyla kabul edildi.

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DÖRDÜNCÜ MADDE 342 OYLA KABUL EDİLDİ

Teklifin 4'üncü maddesi 342 oyla kabul edildi. Oylamaya 486 milletvekili katılırken 138 ret oyu kullanıldı; 1 oy geçersiz, 4 boş oy, 1 oy çekimser çıktı.

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DÖRDÜNCÜ MADDE 342 OYLA KABUL EDİLDİ

Teklifin 4'üncü maddesi 342 oyla kabul edildi. Maddeye 138 ret oyu verildi.

ÜÇÜNCÜ MADDE 342 OYLA KABUL EDİLDİ

Anayasa değişikliği teklifinin 3'üncü maddesi 342 oyla kabul edildi. Oylamaya 485 milletvekili katılırken, 137 ret oyu kullanıldı, 3 oy geçersiz, 3 boş oy çıktı.

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İKİNCİ MADDE 342 OYLA KABUL EDİLDİ

TBMM'deki anayasa değişikliği görüşmelerinin ikinci turunda, 485 milletvekilinin katıldığı oylamada, 2'nci madde 342 oyla kabul edildi. Maddeye 139 ret oyu çıkarken, 4 oyun ise boş çıktığı görüldü.

BİRİNCİ MADDE 345 OYLA KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi 345 oyla kabul edildi.

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 486 milletvekili katıldı. Oylamada 345 kabul, 140 ret oyu kullanıldı, 1 boş oy çıktı. Maddeye birinci turda 347 kabul oyu çıkmıştı.

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İKİNCİ TUR HAKKINDA

İkinci tur, anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesi için nihai belirleyici oylama olduğu için büyük önem taşıyor. Maddeler ayrı ayrı oylandıktan sonra teklifin tümünün oylaması yapılacak. Kabul oyu, referandum sınırı olan 330'un altında kalan madde düşmüş olacak. Teklifin tümünün oylamasında, kabul oyu 330'un altında kalırsa maddeler 330 ve üzerinde oy almış olsa da teklifin tamamı düşmüş sayılacak.

İkinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde görüşme açılmayacak; konuşmalar yapılmayacak, sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri görüşülecek. Birinci turda üzerinde değişiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkında ikinci turda önerge verilemeyecek.

İkinci turda, 18'i maddeler üzerinde, biri de tümü üzerinde olmak üzere toplam 19 oylama yapılacak.