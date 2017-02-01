Son dakika: Reina katliamında 10 tutuklama

Reina saldırısıyla ilgili hakimliğe sevk edilen 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüpheliler arasında katili evinde 20 gün saklayan kişi de var.

Ortaköy'deki ünlü eğlence kulübü Reina'da gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü ye ifade veren 16 şüphelinin 2'si serbest bırakılırken 14 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcı Kökçü; şüpheliler Marhaba Abduloeva, Khıkmatıllo Zokırov, Kamil Ahmed, İlyas Mamaşaripov, Firuze Kasım, Yasin Mehmet, Ruzı Aılı, Ömer Faruk, Nurmuhammad Mamat, Duolaıtı Maımaıtıaılı, Ali Maimatimin, Abduweli Yasin, Abdu Mehmet Aziz, Abdulkeremu Maımaıtıabudula'nın "Silahlı terör örgütü üyeliği" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklanmasını talep etti. Savcılık ayrıca şüpheliler arasında yeralan İlyas Mamaşaripov hakkında ayrıca "39 kez kasten öldürme suçuna yardım" suçundan da tutuklama talebinde bulundu.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde yapılan sorgu tamamlandı. 10 şüpheli atılı suçlar kapsamında tutuklanırken 4 şüpheli serbest bırakıldı.