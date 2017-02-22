Fethullah Gülen’in baş avukatı yakalandı!

Fethullahçı Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen’in 21 yıldır yakınında olan ve baş avukatı olarak bilinen Orhan Erdemli yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan Erdemli’nin gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

FETÖ/PDY'nin elebaşı fethullah Gülen'in uzun yıllar avukatlığını yapan Orhan Erdemli İstanbul'da yakalandı.

Sabah'ın edindiği bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilen ve her yerde aranan Orhan Erdemli İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Erdemli, sorguya alındı.