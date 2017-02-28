El Bab Cerablus gibi yenilenecek

Terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılan El Bab için Cerablus modeli uygulanacak. Kentin altyapısı onarılacak, elektrik ve sağlık eğitimi verilecek, yerel polis teşkilatı kurulacak

Türkiye, Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör örgütü DEAŞ için kritik bir öneme sahip El Bab'ı da kontrol altına aldı. DEAŞ militanları kenti terk ederken bombalı tuzaklar kurdu. Tuzaklar etkisiz hale getirilirken Ankara kentte hayatı normale döndürmek için planlamalara başladı. Bu kapsamda Cerablus'ta uygulanan "ayağa kaldırma" modeli El Bab'da da hayata geçirilecek.

Öncelikle kentin temel ihtiyaçları düşünülerek, gıda yardımları artırılacak, sağlık sorunların çözülecek.



CAZİP HALE GETİRİLECEK

Kentte uzun zamandır yaşanan elektrik ve içme suyu sorunu, bombaların temizlenmesinin ardından ilk olarak çözülecek sorunlar arasında. Kentin zarar gören her türlü alt yapısı yeniden elden geçirilerek, kent kaçan halk için cazip hale getirilecek. Kentin güvenliği de yerel halka bırakılacak. Burada da tıpkı Cerablus'ta olduğu gibi gençlere eğitim verilerek yerel polis teşkilatı kurulacak. Ayrıca oluşturulacak bir heyet de, kentin ve ona bağlı köylerin sorunlarının tespiti için çalışacak. Türkiye bu aşamada her türlü lojistik desteği sunacak. İlk ihtiyaçların karşılanmasının ardından kentteki okullar da yeniden inşa edilerek çocukların eğitimlerine devam etmeleri sağlanacak. Konut ihtiyacı da karşılanacak. Diğer yandan, bölgede yapılacak çalışmaların listesi de maliyetleriyle beraber hazırlanarak, ABD, Almanya ve körfez ülkelerinden destek sağlanmaya da çalışılacak.