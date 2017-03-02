Bekir Bozdağ'dan skandal olayla ilgili ilk açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'da konuşmasının iptal edilmesi üzerine, "Teröristler kendini ifade edebiliyor, onlar için toplantı hakkı var, gösteri hakkı var ama demokratik bir ülkenin bakanı, bir toplantıda görüşlerini açıklamasına imkan ve izin verilmiyor. Bunun adı demokrasi değildir. Bu demokrasiyi içselleştirmemiş olmanın somut bir göstergesidir" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ: " Maalesef bugün izinleri alınmış, her türlü çalışması yapılmış bir buluşmayı yapma fırsatı bulamadık. Her defasında insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü üzerine konuşmalar yapan ve kendileri dışındaki herkesi bu konudaki eksikleriyle suçlayan, bunu eleştiri haline getiren Alman makamlarının, Türk toplumun bir toplantı yapmasına tahammül etmemesi kabul edilebilir bir şey değildir."

BİZDE İPTAL ETTİK

"Gaggenau şehrindeki toplantıya gitmiş olsaydık Almanya Adalet Bakanı'nın talebi üzerine bir görüşmemiz olacaktı. Randevulaştık. Karlsruhe'de buluşup saat 18.00'de bazı konuları birlikte ele alma imkanımız olacaktı. Ancak Gaggenau'da yapılacak toplantı iptal edilince ben de Adalet Bakanıyla olan bu randevuyu iptal ettim. Bu toplantı olmayacak, buradan Türkiye'ye döneceğiz."

Bekir Bozdağ'dan çarpıcı açıklama