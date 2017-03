Başbakan Binali Yıldırım: Terör can çekişiyor

Başbakan Yıldırım: Teröre büyük darbe vurduk. Artık can çekişiyorlar. Size söz veriyorum 16 Nisan’dan sonra bitecekler

Başbakan Binali Yıldırım Bingöl'de referandum öncesi gerçekleştirdiği mitingde Telekom Kavşağı 15 Temmuz Direniş Meydanı'nda toplanan coşkulu kalabalığa seslendi:

Bingöl, 82 darbe anayasasının halk oylamasında Türkiye'ye örnek oldu. Bingöl, en fazla 'hayır' oyunu vererek darbeye karşı dik duruşunu gösteren illerin başında geliyor. Bingöl 2010'da bizim yaptığımız anayasa değişikliği halk oylamasında yüzde 95 'evet' oyu verdi. İşte gün geldi çattı, darbe kalıntılarından bu anayasayı temizleme görevi yine Bingöllülere düştü.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM BİNGÖL'DE KONUŞTU

Bu topraklar üzerinde hiçbir etnik grubun diğerine üstünlüğü olamaz. Bu ülkenin, bu ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan bütün vatandaşlarımız başımızın tacıdır. Zazalar başımızın tacıdır, Kürtler başımızın tacıdır, Türkler başımızın tacıdır, Araplar, Romanlar, Türkmenler, ne kadar etnik grubumuz varsa başımızın tacıdır. Herkes barış içinde kendi gelenekleriyle yaşayacak, dilini konuşacak, ibadetini yapacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunun mücadelesini veriyoruz.

YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ MADDELERİ NELER? - 2017 REFERANDUM NE ZAMAN?

Tünelin ucunda ışık göründü. Teröre büyük darbe vurduk, can çekişiyorlar. 16 Nisan'dan sonra size söz veriyorum bu örgüt bitecek, millet düşmanı katiller, Kandil'deki ağa babaları ne diyor ? Sandıktan evet çıkarsa biz biteriz. Biteceksiniz. Korkunun ecele faydası yok. FETÖ de, PKK da DEAŞ ta bitecek. 16 Nisan'da 'He' diyecek misiniz ? Vereceğiniz her oy 12 Eylül anayasasının kalan izlerini de yok edecek. Yeni bir araba aldığınızı düşünün. Eğer yollar kötüyse ne işe yarar. Güvenli gidemezsin, eğer otoyollar varsa tünel ve viyadükler varsa o zaman hızlı, rahat konforlu gidersin. 16 Nisanda demokrasi otoyolunu açmaya varmışınız ?"