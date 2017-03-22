Darbeciler komutanların başına böyle çuval geçirdi

SABAH, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay’da, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ile Genelkurmay 2’nci Başkanı Yaşar Güler’in derdest edildiği ve başlarına çuval geçirildiği anlara ait görüntülere ulaştı

SABAH, 15 Temmuz'da Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ile Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler'in Genelkurmay Karargâhını basan darbeciler tarafından derdest edildiği anların şok görüntülerine ulaştı.

Karargah'ta o gece

'HAREKET ETMEYİN'

Dün AHaber'de yayımlanan görüntülerde Çolak etkisiz hale getiriliyor. Yaşar Güler de derdest edilip başına çuval geçiriliyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı İhsan Uyar da aynı şekilde derdest ediliyor. Çolak'ın koruma müdürü olan Yüzbaşı Burak Akın ise darbeci teröristler tarafından bacağından vurularak yaralanıyor. SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün bulduğu bu görüntülerin kaydedildiği çatışmada bir astsubay da şehit olmuştu. Genelkurmay Karargâhı bir ara darbecilerce tamamen ele geçirilmiş, sokağa dökülen halkın Genelkurmay'a girmesi üzerine karargâh darbecilerden alınmıştı. Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, mağdur sıfatıyla savcılığa verdiği ifadede bu görüntülerin yaşandığı anları anlatmıştı. Çolak, karargâha girdikten sonra içeride tam teçhizatlı Özel Kuvvetler görünümlü kişilerin üzerlerine abanarak, Can, Uyar ve kendisini yere yatırdıklarını söyleyip şöyle demişti: "Üzerimize silah dayadılar. Bağırarak, 'Hareket etmeyin, emniyetiniz için yapıyoruz' dediler. Yukarıda bir şey olduğunu gören Koruma Müdürüm Piyade Binbaşı Burak Akın koşarak müdahale etmek istedi." Koruma Astsubayı Piyade Başçavuş Bülent Aydın'ın olaya müdahale ederken şehit edildiğini öğrendiğini belirten Çolak, şoförü sivil memur Başaran Karabıçak'ın da elleri arkasından kelepçelenerek derdest edildiğini kaydetmişti.