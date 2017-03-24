Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na sert çıktı: Tek adam İnönü’ydü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefet lideri tutturmuş tek adamdır gidiyor. Bu sistemde kimse tek adamlığa cüret edemez. Ederse yakasına millet yapışır. Bu itham millete söyleyecek sözü olmamaktan kaynaklanan bir hezeyan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca düzenlenen "Rumeli-Balkan Buluşması"nda Balkan Federasyonu üyeleriyle bir araya geldi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

TUTTURMUŞ TEK ADAM: Ana muhalefetin başındaki zatın söylediklerini şöyle 20-25 maddelik liste halinde önüme koyup bakıyorum; sonra derin bir şüpheye düşüyorum. Acaba biz mi başka bir ülkede yaşıyoruz, yoksa bu zat mı başka bir dünyada yaşıyor? Akşam yatıyor bir başka yalan, sabah kalkıyor bir başka yalan. Adeta yalan makinesi. Çünkü söylediklerinin anayasa değişikliği ile uzaktan yakından ilgisi yok. Tutturmuş tek adamdır gidiyor. Sözünü ettiği tek adam nerede ben de bilmiyorum. Değişiklikte söz konusu olan seçimle iş başına gelen, görev süresi belli olan bir cumhurbaşkanı. Seçimin olduğu yerde, sürenin olduğu yerde böyle bir tehlike olamaz. Ey Kılıçdaroğlu, senin partinin genel başkanlığını yapmış olan İnönü tek adamdı.

KİM CÜRET EDEBİLİR?: Cumhurbaşkanının yetkisi, hükümet faaliyetleriyle ilgili olarak anayasa ve yasalara uygun kararnameler çıkarmaktan ibaret. Anayasaya, kanunlara ters kararname çıkaramaz. Diyelim ki Cumhurbaşkanı nefsine yenildi, yoldan çıktı tek adamlık yapmaya kalktı. Her şeyden önce bu kişinin yakasına bu dünyada millet yapışır. Çünkü biz iki hesaba inanırız "Halk, Hak." Meclis soru önergeleri, araştırma ve soruşturma komisyonlarıyla yasama yetkisiyle bu kişiye dünyayı dar eder. Ortada suç varsa iş Yüce Divan'a gider. Meclis erken seçim ister, bu kişiye hesabı sandıkta verdirir. Böyle bir sistemde kim tek adamlığa cüret edebilir. Bu itham, safsatadan, mugalatadan, millete söyleyecek sözü olmamaktan kaynaklanan bir hezeyandır. Boş çuval ayakta durabilir mi? Boş çuval nasıl ayakta duramazsa, bunların iddiaları da yerlerde sürünüyor.

İŞLERİNE GELMİYOR: Meşhur Güneş Otel hatırası vardır. O otel neler yaşadı neler. Otel odalarında, medya patronlarının villalarında, yurtdışındaki lobi ofislerinde pazarlıklar yapılarak kurulan hükümetler döneminin sona erecek olması bazılarının işine gelmiyor. Ama milletimiz kendi işini çok iyi biliyor. Bize düşen milletimizin işine gelen yolu takip etmektir.

BAŞ EDEMEYECEKSİNİZ: Almışlar yanlarına PKK'yı, DEAŞ'ı, FETÖ'yü beraber yürüyorlar. Bizimle baş edemeyeceksiniz. Bakıyorum ki Kandil'dekiler "hayır" diyor. Kandil'de kim var, PKK'nın başları var onlar "hayır" diyor. FETÖ, Pensilvanya'dan sesleniyor "hayır" diyor. Kişi sevdikleriyle beraberdir.



KILIÇDAROĞLU'NA İDAM KARARI ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İdam isteriz" sloganları üzerine şöyle konuştu: "16 Nisan'dan sonra Meclis'in idamla ilgili olumlu kararı geldiğinde ben bunu onaylarım. Çünkü devletin 249 şehidimizin katillerini affetme yetkisi yok. O yetki şehitlerin vasilerinindir. Sayın Bahçeli düşüncesini açıkladı, Sayın Yıldırım'ın kanaatini de biliyorum. Kılıçdaroğlu da açıklasın bakalım. Diyor ki 'Getirsinler, ben varım.' 16 Nisan'dan sonra inşallah bunu görelim."