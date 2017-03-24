F-16 pilotlarıyla ilgili şok tespit

‘Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ iddianamesinden: Son dönemde yetişen F-16 pilotlarının neredeyse tümü FETÖ’den onay alarak göreve başladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ilişkin mahrem yapılanması ve örgüt üyesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında hazırlanan "mahrem imamlar" iddianamesi tamamlandı. İddianamede, 76 sivil "mahrem imam" ile örgüt üyesi 81 askeri personel için dörder kez ağırlaştırılmış müebbet ile yedi yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, örgütün Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı yapılanmasını çok ciddiye aldığı vurgulanarak, son yıllarda F-16 pilotu olan subayların neredeyse tamamının örgüt üyesi olduğu belirlendi.



KOMUTANLIĞI BÖLÜŞTÜLER!

F-16 pilotluğu eğitimikursu için üsse gelen subayların çoğunun Hava Harp Okulu'ndan itibaren titizlikle elemeye tabi tutularak örgütçe belirlendiği, örgütün onay vermediği kişilerin F-16 pilotu olamadığı da aktarıldı. Örgütün "mahrem hizmetlerden" saydığı askeriye yapılanması da irdelendi. Örgütün, komutanlıkları bölgelere ayırdığı, her komutanlığın bir "müdür"ünün bulunduğu, bu müdüre bağlı "müdür yardımcıları", müdür yardımcılarına bağlı "öğretmen" grupları, öğretmenlere bağlı "öğrenciler" denilen subayların yer aldığı aktarıldı.