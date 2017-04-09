Kalkışmanın Edirne'deki izleri 'HTS'de gizli

Darbe girişimine ilişkin, eski 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Hidayet Arı'nın da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 22 asker hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Cumhuriyet Savcısı Eşref Çağdaş Bal tarafından hazırlanan ve Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 15 Temmuz'da Edirne'de konuşlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı karargahı ve bağlı birliklerde yaşananlarda delilleriyle orta konuldu.

KİM KAÇTA GELDİ?

İddianamede ordudan ihraç edilen tutuklu eski 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın cep telefonu görüşme kayıtları (HTS) incelendiğinde Arı'nın ilk olarak saat 19.33'te "kalkışmanın organizatörlerinden" olduğu değerlendirilen eski İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Özkan Aydoğdu ile görüşmesi sonrası 20.43'te karargah binasına geldiği, daha sonra da yine darbe girişiminin aktif isimlerinden firari eski albay Uzay Şahin (saat 20.49) ve "Yurtta Sulh" whatsapp grubunun kurucusu eski binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu (saat 20.54) ile görüşmeler yaptığı tespitine yer verildi.

Aramalarla Arı'ya "kalkışmanın planlanandan öne çekileceği" bilgisinin verildiği kanısı not düşüldü.

Anadolu Ajansı (AA) verilerinin dikkate alındığının vurgulandığı iddianamede Arı'nın kalkışmada rol aldığının kanıtına yönelik şu bilgiler yer aldı:

DIŞ DÜNYA 22.00'DA ÖĞRENSİN DİYE...

"Güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde yapılan tespitler değerlendirildiğinde, Anadolu Ajansı verilerine göre askeri kalkışmaya ilişkin ilk eylemlerin dış dünyaya saat 22:00'de yansımasına, hatta sözde "Yurtta Sulh" ismi ile kurulan whatsapp sohbet grubunun dahi 21:15'te oluşturulmasına karşın, 20.38'de Ekrem Tekinaslan'ın (tutuklu eski binbaşı), 20.43'te Hidayet Arı'nın, 21.05'de Ramazan Altun'un, 21.47'de ise Bülent Yılancı'nın karargaha geldikleri belirlenmiştir.

Dolayısıyla adı geçen şüphelilerin olay günü dış dünyaya yansıyan herhangi bir eylem bulunmaksızın ve mesai saatleri dışında karargahta toplanmaları olağanüstü durumdan bilgi sahibi olduklarını veyahut bir kısmının bu aşamada bilgilendirildiğini ortaya koymaktadır."