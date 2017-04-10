Şehit kaymakamın babası: Evime ateş düştüğünde neredeydin Kılıçdaroğlu
Mardin Derik'te teröristlerce makam odasına konulan bombanın patlatılması sonucu şehit edilen 35 yaşındaki kaymakam Muhammed Fatih Safitürk
'ün babası Asım Safitürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tokat gibi yanıt verdi. Şehit oğlunun cenaze namazını kıldıran ve metanetiyle tüm Türkiye'yi ağlatan acılı baba Asım Safitürk, "Ciğerim yanıyor. 73 yaşındayım. Bir baba olarak 5 aydır her gün çocuklar gibi ağlıyorum. Şehit oğlumun cenazesine bile katılmayıp, başsağlığı bile dilemeyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, refedandum öncesi beni siyasi malzeme olarak kullanmak istedi. Buna alet olmadım" dedi.
ERDOĞAN VE YILDIRIM'I AĞLATTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törende, bir ara Cumhurbaşkanı Erdoğan'la göz göze gelen baba Safitürk, Erdoğan'a "Şehit oluncaya kadar benim oğlumdu. Şehit olduktan sonra 80 milyonun evladıdır" demişti. Bu sözler üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım gözyaşlarını tutamamıştı.
VATAN İÇİN OYUM 'EVET'
Kaymakam oğlunun şehit olmasının üstünden 5 ay geçen acılı baba Asım Safitürk referandumdan yüzde 70 evet oyu çıkacağına inanıyorum. Bu vatan için oğlumu şehit vermişim, aksi mümkün mü? Tabii ki oyum evet. Hatta sonuna kadar evet. Bu vatan sahipsiz değil. Kahramanlarımız var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Hep dua ediyorum Cumhurbaşkanımıza" dedi.
Şehitin 3 yaşındaki oğlu Asım Eren baba hasretini onun fotoğraflarına bakarak gidermeye çalışıyor.
'BENİ SİYASİ MALZEME YAPTI'
Refedandum sürecinde Sakarya'da miting yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini ziyaret etmek istediğini söyleyen acılı baba Asım Safitürk "Kabul etmedim. Şehit oğlumun cenazesine bile katılmadı. Oğlum şehit olduktan 4 ay sonra Sakarya'da mitingine geldi. 4 koca ay geçmiş benim oğlum vatanı için şehit olalı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışından gelip Sakarya'daki cenaze törenine katılmış. Başbakan Yıldırım gelmiş. Kılıçdaroğlu, gelmediği gibi 4 ay sonra başsağlığı dilemeye kalktı. Referandum öncesi beni siyasi malzeme yapmaya kalktı" dedi. Şehit babası, Kılıçdaroğlu'na ziyaretini kabul etmeyeceği haberini gönderirken, "O gün neredeydin, evime ateş düştüğünde neredeydin Kılıçdaroğlu? 'Önce sen bu vatan için oyunu 'hayır'dan 'evet'e çevir o zaman görüşürüz" dedi. Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Tahsin Erdaş'ın oğlumun makam odasına bombayı koyduktan sonra onu kucağına alıp dışarı çıktığını söyleyen baba "Bu nasıl insanlık? Yavruma 'Kaymakam Bey sırada sen varsın' demişler. 'Yavrum dön istersen baba ocağına' dedim. Kaymakam oğlum bana 'Vatan nöbetinden kaçmak olur mu baba' dedi. Ve şehit haberi geldi. Vatan sağ olsun dedik. Vatan için de şimdi ' evet' diyoruz" dedi. Kaymakam Safitürk'ün 10 Kasım 2016'da şehit edilmesiyle ilgili Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Tahsin Erdaş'ın da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 15 sanık hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.