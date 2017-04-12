SABAH Yazarlar Kulübü
, referandum
buluşmaları kapsamında dün Eskişehir
'deydi. Tepebaşı Özdilek Sanat Evi'ndeki "Türkiye geleceğini oyluyor. SABAH gazetesi yazarları anayasa değişikliğini tartışıyor" panelinin moderatörlüğünü Sabah Yazı İşleri Müdürü Yahya Bostan yaptı. SABAH yazarları, özetle şu görüşleri dile getirdi:
Fahrettin Altun:
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, rahmetli Başbakan Bülent Ecevit'e anayasayı fırlattı ve neler yaşadığımızı gördük. Faizler yükseldi, milyonlarca kişi işsiz kaldı. Batılı devletler Türkiye ile adeta top gibi oynadı. Artık tıkır tıkır işleyen bir hükümet sistemine ihtiyaç var. Türkiye halkı ilk defa kendi siyasi sistemini doğrudan seçme imkânına sahip oldu.
Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz:
Dünya ülkeleri kesintisiz büyüme için başkanlık sistemini tercih etti. Avrupa'da, halen koalisyonla yönetilen İtalya'da yaşanan istikrarsızlık ortada. Cumhurbaşkanlığı Sistemi, birçok sitem incelenerek hazırlandı. Amerika'da başkan ile kongre bütçe konusunda anlaşamazsa birçok kurum kilitleniyor. Bu sistemde ise cumhurbaşkanının sunduğu bütçe kabul edilmezse bir önceki bütçe enflasyon artışı oranında devam edecek. Yani kilitlenme yok.
Ozan Ceyhun:
"FETÖ'ye idam" lafları çıktığı zaman kıyametler koparan Avrupa, Adnan Menderes asıldığı zaman ses çıkarmadı. Başta Hollanda, Almanya, İsviçre manşetlerini Türkçe çıkartarak, 'hayır' propagandası yapıyorlar. Ama biz onlara Türkçe'yi öğretiyoruz. Türkiye'nin güçlenmesi Avrupa'nın işine gelmiyor. Çünkü Avrupa buna alışık değil. Yeni Türkiye'yi Avrupa istemiyor.
SABAH Ekonomi Müdürü Dr. Şeref Oğuz
: Avrupa'ya inat her geçen gün büyüdük. 'Evet' Türkiye'nin hızlı vitese geçmesini ve tüm süratle ekonomisini daha da güçlendirmesini sağlayacak. En önemlisi Türkiye orta gelir tuzağından kurtulmuş olacak.