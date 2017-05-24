Cuntacı Caha'dan küstah çıkış

FETÖ'CÜ TEMİZLİĞİNE "SİVİL DARBE" DEMİŞ

FETÖ'cü askerlerin kalkışması sırasında 250 sivilin şehit edildiği olaylara ilişkin Caha'nın, yazdığı ikinci mektupta CHP lideri Kılıçdaroğlu'na benzer şekilde hayretlere düşüren bir değerlendirmede bulunduğu görüldü. Caha'nın, darbeyi değil TSK ve devlet kurumlarındaki FETÖ temizliğini eleştiren ifadeler kullandığı anlaşıldı.

Duruşmada sanık Caha mahkeme Başkanı ve avukatlar tarafından çapraz sorguya tutuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın Caha'ya Yurtta Sulh üyeleri Ali Kalyoncu, İlhami Polat ve Murat Aygün'le görüşmelerinin içeriklerini sordu. Ancak Caha ise yöneltilen soruyu, "Olayların büyümemesi yapılan yanlışların durdurulması ve insanlara zarar verilmemesi konusunda konuştuk" iddiasıyla yanıtladı.

MAHKEME BAŞKANINDAN TOKAT GİBİ YANIT

Genelkurmay Başkanlığı'ndan 21.48'de arandığını ve kimin aradığını soran Aydın'a, Caha "Hatırlamıyorum" diye cevap verdi. Bunun üzerine Aydın, "Sizin hafızanıza çok güveniyoruz" demesinin ardından salondaki müştekiler güldü. Aydın, "Başta Ankara olmak üzere Sayın Başbakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın yasa dışı kalkışma açıklamasından sonra bir kısım tedbirler alınsaydı bu kadar insan şehit olmazdı diyorsunuz. Bunu neye dayandırıyorsunuz?" sorusuna karşılık Caha ise "Olmaması gereken anti demokratik bir olay kime karşı yapılıyor? Ben kendim yapmam gerekeni yaptım. Acaba bu darbeyi kime karşı yaptılar?" ifadeleri üzerine Mahkeme Başkanı Oğuz Dik araya girdi. Başkan Dik, sanığın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" söylemini ima eden savunmasına karşı Caha'ya, "Hükümet zaten hükümet. Cumhurbaşkanı zaten Cumhurbaşkanı. Niye darbe yapsın?" diye çıkıştı.

FETÖ ELEBAŞININ AÇIKLAMASINA CEVAP VERMEK İSTEMEDİ

Aydın, "Sizin savunmanızla 15 Temmuz sonrası FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in açıklamaları örtüşüyor. Bunu nasıl açıklayacaksınız?" sorusuna Caha, bu soruya cevap vermek istemediğini belirterek hiç kimseyle örgütsel irtibatının olmadığını iddia etti.