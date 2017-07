Ajanlarının tepelerine binmeye devam edeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında tarihi mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa geriliminden, Almanya ile yaşanan siyasi gerilime kadar pek çok konuda net mesajlar verdi:Batılılar istiyorlar ki Türkiye onlar ne istiyorsa, arzu ediyorsa, talep ediyorsa hemen sorgusuz sualsiz bunu yerine getirsin. İstiyorlar ki sadece onların çıkarları masada olsun, biz fedakarlıkta bulunalım. İstiyorlar ki attıkları her tokadın ardından, cevap vermek bir yana diğer yanağımızı dönelim. Kusura bakmasınlar artık öyle bir Türkiye yok. Sen Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na, bakanlarına ülkende konuşma imkânı vermeyeceksin ama ajanların gelip burada otellerde cirit atacak, benim ülkemi parselleyecekler. Yok böyle bir şey. Bizimle ya egemenlik haklarımıza saygı göstererek eşit ve adil şartlarda ortaklık, müttefiklik, dostluk yapacaksınız ya da sergilediğiniz her saygısızlığın cevabını alacaksınız.Her gün eylem yapan bir terör örgütünün uzantısı isim değişikliği oyunlarıyla koruma altına alınıp silahlandırılıyor. Şu ifadeye bak, 'YPG terör örgütü, onun için YPG'yi kullanmayın, SDG'yi kullanın yani Suriye Demokratik Güçleri. Fakat artık ne yaparlarsa yapsınlar çuvala sığmıyor. Farklı kesimler üzerindeki arayışlarının hepsinin farkındayız, yakından takip ediyoruz. Vakti saati geldiğinde ajanlarının tepesine binmeye devam edeceğiz.Ülkemizde toplumsal kaos çıkarmaya yönelik casusluk faaliyeti yürüten vatandaşlarını suçüstü yakaladığımızda işi diplomatik kriz e dönüştüren de kendileri. Sizdeki hukuk da bizdeki guguk mu?Bir ülke kendi güvenliği ile alakalı tüm imkânların en ideal şekilde arayışı içindedir, yapmak durumundadır. Hele hele ortak üretim imkânı olduğu zaman tercih sebebidir. Ama biz yıllardır ABD ile bu tür şeylerde istediğimizi yapamıyorsak, alamıyorsak arayış içerisinde olmak durumundayız ve bunlar bu arayışın bir ürünüdür. Yıllardır bir NATO ülkesi olan Yunanistan S-300'leri kullanıyor. Niye sesleri çıkmadı? Türkiye olunca niye rahatsız oluyorlar? Biz, Rusya Federasyonu ile bu konuda gerekli adımları attık, imzalar atıldı ve inşallah S-400'leri ülkemizde göreceğiz. Bunların ortak üretimiyle de süreci işleteceğiz.Sosyal medya ve geleneksel medyada çoğu yalan ve yanlış olan birtakım görüntüleri ve haberleri yayarak Suriyelilere karşı milletimizi tahrik etmek isteyenler en az PKK'lılar, en az FETÖ'cüler kadar büyük bir ihanete aracılık ettiklerini bilmelidirler. Milletvekili arkadaşlarımın, hele hele Hatay, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep gibi sınır illerimizde çok daha yoğun ve duruma hâkim olarak çalışmalarında fayda var. 15 Temmuz imtihanını başarıyla vermiş bir millet olarak; inanın bana, bizim için diğer imtihanlarla başa çıkmak, leblebi çekirdek misali çok daha kolaydır.Teşkilatlar, belediyeler eğer, 'bizim dava' idrakiyle hareket etmiyorsa bize zarar veriyor demektir. Zarar veren kardeşlerimizi de uyarıyorum. Kusura bakmasınlar, biz uyarmadan kendileri bu uyarıyı yapsınlar ve adımı da atsınlar. Önce şu hareketin, kendi içinde birbirini sevmesi gerekir, birbiri ile dayanışma içerisinde olması gerekir. Bize ne oluyor ki kendi içimizde birbirimize karşı çalım atıyoruz? Bize ne oluyor ki birbirimize karşı farklı nazarlarla bakıyoruz? Elinden, dilinden emin olan insanlar olmadıkça, biz gerçek Müslüman olamayız, bunun idraki içinde olmamız ve bunun için çalışmamız lazım. Aksi takdirde nefis galebe çalmış olur. Biz nefsin hâkimiyeti altında yaşayamayız.İsrail askerleri çok basit hadiseleri bahane edip, pervasızca Mescid-i Aksa'nın bahçesini postalları ile kirletiyor, Müslüman kanı döküyorlarsa bunun sebebi, bizlerin Kudüs 'e yeteri kadar sahip çıkmıyor oluşumuzdandır. Tüm vatandaşlarıma, dünyadaki tüm Müslümanlara bir çağrıda bulunmak istiyorum. İmkânı olan herkes, bulduğu her fırsatta Peygamber Efendimizin tavsiyesine uyarak lütfen Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etsin. Gidemeyenler de oradaki kardeşlerimize kandil yağı olması babından yardım göndersinler.Şu anda yapılan terörle mücadele bahanesiyle Mescid-i Aksa'yı Müslümanların elinden alma girişimidir. Mescid-i Aksa'ya ibadete giden Müslümanlara terörist muamelesi yapılmasını asla kabul edemeyiz.Harem Bölgesi'nin mahremiyetine saygı duymayan bir İsrail, en büyük zararı kendisinin göreceği tehlikeli bir yola sapıyor. Harem bölgesini Müslümanlara yasaklayarak fiili işgale kadar götürmesi bardağın taşmaya başladığının işaretidir. Biz, Müslümanlar için mübarek beldelerimizi korumak imkân değil iman meselesidir.Geçmişte ders kitaplarında kasıtlı ve yanlış bir şekilde yer aldığı için nesiller boyunca, zihinlere kazınmış olan 'Araplar bizi arkadan vurdu' yalanını artık bir kenara bırakmanın zamanı da gelmiştir. 1. Dünya Savaşı yıllarında birtakım yanlışlar yüzünden tüm Arapları da itham edemeyiz.Burada sinagoglara havralara giden Musevilerin, Yahudilerin de terörist muamelesi görmesini kabul edemeyiz. Bunları birbirinden ayırmamız lazım, bunları birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Suudi Arabistan , Kuveyt, Katar 'ı kapsayan Körfez turu son derece verimli geçti. Müslümanların artık kavgaya değil dayanışmaya, kenetlenmeye ihtiyacı var. Krizin yakın zamanda hal yoluna konacağını ümit ediyorum. Temasların Katar krizi bağlamında önemli katkılar sağladığına inanıyorum.