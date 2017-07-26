Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, İslam Dünyası Yükseköğretim Alanının Oluşturulması Toplantısı'nın açılış oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Müslümanlar ancak kardeştir. Mesafelerin bizi birbirinden koparmasına asla izin veremeyiz. Son zamanda yaşanan hadiselerin aramıza yeni bariyerler ördüğü bir gerçektir. Hafta sonu Körfez turuna çıkışımızın sebebi işte oradaki bariyerler sebebiyle. 3 kardeş ülke... Biz bu hallere neden düştük. Bunlar bizi üzüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

Çözüm yollarına gitmeyip etrafımıza birilerini alarak her hangi bir kardeşimizi köşeye sıkıştırmak bize yakışan bir şey değil. Bizim her zamankinden daha fazla kardeşliğe ihtiyacım var. İslan dünyasının çatışmalarla gündemde olması çok acı. İşte Suriye, işte Irak, ölen kim Müslüman, öldüren kim müsveddeler... Suriye'de ve Irak'ta şehirler enkaz yığını haline geldi. Barışın simgesi Kudüs saldırılar karşısında direnyeme, ayakta kalmaya çalışıyor.

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