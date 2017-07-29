Şaşırtan genel seçim anketi

İŞTE MAHMUT ÖVÜR'ÜN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAZI BAŞLIKLAR

Optimar Danışmanlık Araştırma Şirketi, 3-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında 24 ilde 1532 kişiyle bir araştırma yaptı. Araştırmayla, darbe gecesine ne kadar insanın katıldığından kontrollü darbe iddiasına, meydanlara niçin çıkıldığından yeni parti ihtiyacına kadar, bir dizi sorunun cevabını aradı. Tablo çok çarpıcı ve yol gösterici. Aynı zamanda da toplumu derinden sarsan o geceye muhalefetin bakışıyla, toplumun bakışı arasındaki derin uçurumlara işaret ediyor.

Araştırmaya göre, o gece sokağa toplumun yüzde 41.7'si çıktı. Bu demokrasi ve ülkenin bekası açısından ciddi bir güç. Peki, bu insanlar neden sokağa çıktılar? Ortak payda vatanbayrak- devletin bekası için diyenlerle Recep Tayyip Erdoğan, demokrasi ve milli irade diyenlerin toplamı yüzde 86.3...

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