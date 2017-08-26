Cem Özdemir'den bir skandal açıklama daha!

Alman Yeşiller Partisi eş başkanı ve Başbakan Adayı Cem Özdemir, Türkiye'den gönderilen öğretmenlerin Alman okullarında Türkçe dersi vermelerinin yasaklanmasını istedi.

Zeit gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki eğitim sistemini yerden yere vuran Özdemir, kendisinin de bu derslere katıldığını belirterek şunları söyledi:

"Hepsinden önce, devleti veya dini sorgulayan sorular sorulmamasını öğrendim. Ancak çocuklar ne kadar isterlerse o kadar soru sorabilmeliler."

508 ÖĞRETMEN TÜRKÇE DERSİ VERİYOR

Almanya'da Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen 508 öğretmen özel izinle Türkçe dersi veriyor. Türkiye'den Almanya'daki camilerde görev yapmak üzere gönderilen din görevlisi sayısı ise yaklaşık bin.