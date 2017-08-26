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'den bir skandal açıklama daha!

Giriş Tarihi: 26.8.2017 12:20 Güncelleme Tarihi: 26.8.2017 12:39
Cem Özdemir'den bir skandal açıklama daha!

Alman Yeşiller Partisi eş başkanı ve Başbakan Adayı , Türkiye karşıtı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Özdemir, Türkiye'den gönderilen öğretmenlerin Alman okullarında Türkçe dersi vermelerinin yasaklanmasını istedi.

Alman Yeşiller Partisi eş başkanı ve Başbakan Adayı , Türkiye'den gönderilen öğretmenlerin Alman okullarında Türkçe dersi vermelerinin yasaklanmasını istedi.

Zeit gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki eğitim sistemini yerden yere vuran Özdemir, kendisinin de bu derslere katıldığını belirterek şunları söyledi:

"Hepsinden önce, devleti veya dini sorgulayan sorular sorulmamasını öğrendim. Ancak çocuklar ne kadar isterlerse o kadar soru sorabilmeliler."

508 ÖĞRETMEN TÜRKÇE DERSİ VERİYOR

'da Türkiye tarafından görevlendirilen 508 öğretmen özel izinle Türkçe dersi veriyor. Türkiye'den Almanya'daki camilerde görev yapmak üzere gönderilen din görevlisi sayısı ise yaklaşık bin.

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Cem Özdemir'den bir skandal açıklama daha!
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