Şenol Güneş: Mehmet Ekici'yi alırsam...

Antalya Belek'de kamp hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı takım günün ilk idmanını gerçekleştirdi. Antrenmanın ardından Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

1 hafta kamp yaptıklarını ifade eden Şenol Güneş şunları söyledi:

"SON GÜNE KADAR TRANSFER OLABİLİR"

"Antalya ile oynanacak hazırlık maçı ile kamp bitecek. 1 hafta içerisinde yoğun çalıştık. Necip ve Ömer kamp döneminde antrenman yapamadılar. İkinci yarıda yoğun tempoya hazırlanmak zorundayız. Oldukça iyi çalıştık. Oyuncu kadrosu olarak yeni katılanlar ya da katılacaklar olabilir. Son güne kadar transfer olabilir. Olan dönemler içinde takıma katılan oyuncuları görmeye çalışacağız. Kimin gittiği, kimin kaldığından çok kadro içerisinde bazı mevkilerde fazla oyuncu olunca, değil 18 kadroda olamayacak oyuncular olabilir. Dışında kalan oyuncunun rahatsız olmaması için öyle sorun olacaksa 'bunu halledin ya da burada olmayın' dedim. Her oyuncu önemlidir ancak transfer bittiği zaman oyuncuların takımı taşıması önemlidir."