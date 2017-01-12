Gökhan Keskin, Mitrovic için garanti verdi: Kefilim

Yaşı genç olmasına rağmen tecrübeli. Vizyonuyla ileride daha yüksek rakamlara ulaşabilecek potansiyeli var. Kararımızın arkasındayız. Herkes çok hızlı stoper istiyor. Böyle bir oyuncu bu rakamlara var da biz mi almıyoruz?

Beşiktaş oyuncu takip ekibinin başındaki isim olan Gökhan Keskin, siyah-beyazlı renklere kazandırılan Hırvat stoper Mitrovic ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. Mitrovic'e kefil olduğunu belirten Keskin, "Oyun aklı ve pozisyon alma becerisi yüksek. Her iki ayağını kullanabiliyor. Genç olmasına rağmen tecrübesi var. Geldiği takım şu anda Hırvatistan Ligi'nin lideri" dedi.



İKİ İDMANLA DEĞERLENDİRME OLMAZ

Türkiye Ligi'ndeki paraların Hırvatistan'da ödenmemesinin oyuncunun değersiz olduğu anlamına gelmeyeceğini vurgulayan Gökhan Keskin, "Mitrovic vizyonuyla ileride daha yüksek rakamlara ulaşabilecek bir potansiyele sahip. Antalya kampındaki iki idman üzerinden yorum yapmak doğru değil. Ama bizim defalarca izlediğimiz Mitrovic Beşiktaş'a katkı sağlar niteliktedir. Biz onay verdik ama işin transfer ve maliyet kısmı tamamen bizim dışımızdadır" ifadelerini kullandı.



EDUARD SOBOL GELECEK VADEDİYOR

Mitrovic'in çok yavaş olduğu iddialarına da değinen Keskin, "Rakiplerimizin stoperlere harcadığı rakamlarla kıyaslamakta fayda var. Herkes çok hızlı stoper istiyor. O kadar hızlı oyuncu bu rakamlara var da biz mi almıyoruz?" diye konuştu. Gökhan Keskin, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği Eduard Sobol için ise, "Gelecek vadediyor, yetenekli bir oyuncu. Yönetime olumlu görüş bildirdik. Mitrovic ve Sobol'un takıma kazandırılması ilerisi adına önemli" değerlendirmesinde bulundu.



BONSERVİSİ 4.2 MİLYON

Beşiktaş, 3.5 yıllık sözleşme yaptığı Mitrovic için Rjeka Kulübü'ne 4 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Hırvat stoper, ilk yarım sezon için 600 bin Euro, diğer üç sezon için ise 1 milyon 200 bin Euro'dan toplamda 3 milyon 600 bin Euro kazanacak.



KAZANCINI 16'YA KATLADI

Beşiktaş'tan yıllık 1.2 milyon Euro alacak olan Mitrovic, Rijeka'da 75 bin Euro'ya oynuyordu. Hırvat yıldız, siyahbeyazlı takıma attığı imzayla ücretini 16'ya katladı.