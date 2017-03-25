Tam gaz 2018!

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 5. maçında Milli takımımız Finlandiya'yı ilk 13 dakikada Cenk Tosun'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

A Millilerimiz Finalnadiya'yı 2-0 yenerek grubunda puanını 8'e yükseltti.







STAT: Antalya Stadyumu



HAKEMLER: Jesus Gil Manzano (xx), Roberto Alonso (xx), Juan Yuste (xx) (İspanya)



TÜRKİYE: Volkan Babacan (xxx)- Gökhan Gönül (xxx), Ömer Toprak (xxx), Mehmet Topal (xxx), İsmail Köybaşı (xxx), Selçuk İnan (xxx), Volkan Şen (xx), Yunus Mallı (xx)(Dk.62 Okay Yokuşlu xx), Olcay Şahan (xx)(Dk.72 Emre Mor xx), Arda Turan (xxx), Cenk Tosun (xxx)(Dk.84 Enes Ünal)



FİNLANDİYA: Hradecky (xx)- Arkivuo (xx), Arajuuri (xx), Moisander (xx), Uronen (xx), Lod (xx), Mattila (xx)(Dk.67 Yaghoubi x), Ring (xx)(Dk.84 Forsell), Hetemaj (xx), Pohjanpalo (xx)(Dk.72 Markkanen x), Pukki (xx)



GOLLER: Dk.9, Dk.13 Cenk Tosun (Türkiye)



SARI KARTLAR: Arajuuri, Mattila, Pukki, Ring, Uronen (Finlandiya), Selçuk İnan (Türkiye)



A Milli Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Antalya'da oynanan maçta, Finlandiya'yı 2-0 yendi. Ay yıldızlı millilerimiz bu galibiyetle grupta puanını 8'e çıkardı.



9'uncu dakikada İsmail Köybaşı sol çaprazdan topu kale önüne ortaladı. Olcay Şahan'ın topuk pasında topu önünde bulan Cenk Tosun, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



13'üncü dakikada Selçuk İnan sağ kanattan köşe atışı kullandı. Kale önüne düşen topa Cenk Tosun ön direkte kafa vurdu. Top, arka direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-0.



23'üncü dakikada Volkan Şen'in ceza alanı dışı sağ çaprazından sert şutu arka direkten az farkla auta çıktı.



37'nci dakikada millilerimiz gole çok yaklaştı. Sol kanatta Volkan Şen'den seken top ceza alanına yöneldi. Pozisyonu iyi takip eden Olcay Şahan, Robin Lod'dan önce davrandı. Ancak şutu istediği gibi olmayınca top kalenin solundan auta çıktı.



42'nci dakikada bu kez Finlandiya gole çok yaklaştı. Pukki'nin pasıyla topla buluşan Hetemaj, meşin yuvarlağı ceza yayı içerisinden kaleye gönderdi. Top üst kale direğiyle sağ direğin birleştiği noktadan geri döndü.



İlk yarı Türkiye'nin 2-0'lık üstünlüğü ile kapandı.



58'inci dakikada Urone'in soldan ceza alanına ortasında çizgi üzerinde Pukki'nin vuruşu kaleci Volkan'da kaldı.



69'uncu dakikada Hetemaj'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği top savunmamızdan sekti. Topa hareketlenen Yaghoubi'nin şutu Mehmet Topal'dan geri döndü.



76'ncı dakikada kazandığımız serbest vuruşu millilerimiz adına Selçuk İnan kullandı. Ceza alanına gönderdiği ortada topu Markkanen kafayla kornere gönderdi.



90+3'üncü dakikada, ay-yıldızlı millilerimiz mutlak golden oldu. Gökhan Gönül'ün ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Enes Ünal'ın kafa vuruşu direkten geri geldi. Ardından Volkan Şen ve Arda Turan'ın vuruşlarında top Finlandiya savunmasından döndü.



Karşılaşma, Türkiye'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA İZLEDİ

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya ile yaptığı maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.

Erdoğan'ın yanı sıra müsabakayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da takip etti.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Antalyalı futbolseverler milli maça yoğun ilgi gösterdi.

Antalya Stadı'nda oynanan maç için satışa sunulan biletler, yaklaşık 10 gün önceden tükendi.

2015'te yapımı sona eren Antalya Stadı'ndaki karşılaşmayı 33 bin futbolsever tribünlerden seyretti.

TERİM'DEN 5 DEĞİŞİKLİK

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Kosova maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

A Milli Takım, Finlandiya müsabakasına Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Ömer Toprak, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Selçuk İnan, Arda Turan, Volkan Şen, Yunus Mallı, Olcay Şahan ve Cenk Tosun 11'i ile başladı.

Ay-yıldızlı takımın elemelerde yine Antalya'da yaptığı Kosova maçında 11'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Hasan Ali Kaldırım ve Burak Yılmaz aday kadroda yer almazken, Oğuzhan Özyakup ile Ahmet Yılmaz Çalık yedekler arasında oturdu.

Kosova karşılaşmasının 11'inde bulunmayan İsmail Köybaşı, Ömer Toprak, Olcay Şahan, Yunus Mallı ve Cenk Tosun, Finlandiya mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer aldı.

100 METRELİK TÜRK BAYRAĞI

Karşılaşma öncesinde yapılan koreografide yaklaşık 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun yeni sponsorlarından Arçelik tarafından yaptırılan ve Antalya Stadı'nın doğu tribününde yükselen dev Türk bayrağının altında, "Milli takıma başarılar dileriz." yazısı yer aldı.

100 BİN BAYRAK DAĞITILDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) karşılaşmaya özel 100 bin Türk bayrağı dağıttı.

Saran Holding'in TFF'ye verdiği bayrak desteğiyle 33 bin kapasiteli Antalya Stadı'nı tüm koltukları Türk bayraklarıyla donatıldı.

Stat dışındaki etkinlik alanlarında da yaklaşık 70 bin bayrak futbolseverlere verildi.

MAÇ ÖNCESİ ÖZEL ETKİNLİKLER

Finlandiya karşılaşması öncesinde Milli Takım Taraftar Kulübü, çeşitli etkinlikler düzenledi.

Antalya Stadı önünde etkinlik alanına kurulan sahnede konserler ve DJ performansının yanı sıra çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Etkinliklerde ayrıca Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı da afiş ve pankartlarla tanıtıldı.